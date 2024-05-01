蘋果將公布財報 營收恐出現一年來最大減幅 等待AI相救

蘋果（Apple）將在台北時間3日清晨發布上季財報。 (美聯社)

蘋果（App le）將在2日美股盤後發布上季財報，華爾街預期蘋果整體營收將會出現一年多以來最大單季降幅。市場焦點放在蘋果怎麼把生成式AI 放進iPhone 裡，以及關鍵的中國市場如何挽救。

路透指出，長期以來，蘋果一直被認為是華爾街必定要持有的股票，但是近幾個月來，蘋果的股價表現不如其他科技巨人，今年以來跌幅已超過10%。市場現在對蘋果推出人工智慧（AI）相關服務的進度緩慢愈來愈擔心，而且重新崛起的華為在這關鍵時刻又攻下更多中國市占。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，分析師的平均預測顯示，占蘋果營收約一半的iPhone銷售，在2024年第1季料將年減10.4%，下滑幅度創三年多來的最大，而且另一原因是去年同期比較基期很高。蘋果高階主管先前就表示過，去年第1季iPhone營收異常之高，因當時被壓抑的需求在新冠疫情後大釋放。

蘋果高層的說明是，2023年第1季蘋果iPhone的513億美元銷售額中，至少有50億美元其實是彌補2022年第4季受到的干擾，因為中國那時的新冠封控阻礙了 iPhone生產。

上季蘋果的整體營收，分析師估計將會年減5%，成為公司在2022年第4季營收下降5.5%以來的最大單季降幅。

今年稍早，蘋果原有的全球市值最高公司桂冠，被微軟拿走了。今年到目前為止，蘋果股價累計下跌11.24%，市值縮水至2.68兆美元。周三（1日）蘋果收盤下跌0.6%，報169.30美元。

蘋果iPhone已經多年沒有重大升級，現在面對公司營收疲軟和股價下跌，勢必更有壓力要讓旗艦產品iPhone耳目一新。

彭博新聞曾經報導，蘋果正在與OpenAI和Google磋商，為iPhone增加生成式AI功能。具備生成式AI功能的iPhone，可能在6月舉行的有史以來最大規模蘋果全球開發者大會上亮相。

分析師相信，今年秋天慣例的iPhone新機上市發表會上，把AI功能整合進來的下個世代iPhone新系列手機，可望帶動一波需求。

Bernstein分析師Toni Sacconaghi說：「換機周期的順風，以及加入生成式AI功能，蘋果的iPhone 16預期可開展出強勁周期。」，所以本周他上調了對蘋果的投資評級，由「市場表現」升至「優於大盤」。

投資人另也關心蘋果周四財報中的，對於庫藏股計畫、頭戴裝置Vision Pro的最新進展。Vision Pro是蘋果多年來的首款新產品，已於今年2月上市。

蘋果其他硬體產品也因需求疲軟受到不良影響，預期上季iPad和Mac筆記本電腦的銷售，將分別下降11.4%和4.3%。

服務類的業務，上季仍是一個亮點，營收估計成長7.7%。這個部門包括應用商店（App Store）和Apple TV訂閱服務。