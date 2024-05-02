嬌生擬以65億元和解滑石粉訴訟

嬌生 公司宣布將以64.75億元的價格解決數以萬計的訴訟；該公司嬰兒爽身粉和其他滑石粉產品遭控含有石棉並導致卵巢癌。

該提議將使其能夠透過子公司第三次破產 申請來解決訴訟。它將展開為期3個月的投票期，希望就所有當前和未來卵巢癌索賠的解決方案達成共識。卵巢癌索賠占嬌生公司滑石粉相關訴訟的99%，其中約5.4萬件訴訟集中在新澤西州聯邦法院審理。

法院駁回了嬌生公司先前兩次透過破產來解決訴訟的請求；為了吸收嬌生公司的滑石粉責任，該公司創立了子公司LTL Management。

嬌生表示其產品不含石棉，不會導致癌症 ，並表示其和解協議得到針對該公司提起癌症訴訟的原告大多數律師的支持。

嬌生表示有信心讓該提案達到破產和解所需的75%支持率門檻，從而徹底結束訴訟，並阻止未來的訴訟，同時防止人們選擇退出該協議以提起單獨的訴訟。

這項提案是建立在之前與約95%患間皮瘤而起訴該公司的人達成的和解協議，以及與美國各州達成的和解協議的基礎上；美國各州指控該公司未能警告消費者其滑石粉產品的危險。間皮瘤是一種與接觸石棉有關的罕見癌症。

嬌生並未透露間皮瘤和解協議的金額，但在2024年第1季認列了27億元的費用，計入最近與滑石粉相關的和解協議。

LTL在第二次破產申請中提出89億元的協議，除了目前協議解決的卵巢癌索賠之外，該協議還可以解決間皮瘤癌症訴訟和各州的消費者保護行動。

先前的破產申請將滑石粉訴訟從2021年擱置至2023年，但在聯邦法官於2023年7月裁定最新的破產案應予駁回後，審判已恢復。