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美股最錢線/企業追求AI 雲端運算長紅

財經新聞組／綜合報導

近幾日發布的財報顯示，華爾街三大重量級科技公司的雲端運算部門銷售額優於預期，因為對人工智慧(AI)的興趣推動了企業客戶支出的反彈。

價值2700億元的雲端基礎設施市場是亞馬遜、微軟和Alphabet的印鈔機，其大幅成長證實了AI投資正在取得成果，因為投資人對這項新興技術持樂觀態度，推動這些股票創下歷史新高。

分析師表示，在去年暫停雲端運算以削減成本之後，許多大客戶已再次開始在雲端運算上投入資金。

30日發布財報的亞馬遜表示，其雲端運算部門AWS在1月至3月期間成長了17%，高於華爾街15%的成長預期，並首次達到1000億元的年運行率。

微軟Azure和谷歌雲端的業績表現一致，今年前三個月分別成長31%和28%，超出預期。

D.A. Davidson & Co分析師魯利亞(Gil Luria 表示：「縱觀AWS、微軟Azure和谷歌雲端，很明顯有兩件事正在同時發生：AI正在促進成長，但其他雲端支出也在加速。」

幾年來，雲端基礎設施供應商的成長率高達60%，在新冠疫情期間，隨著越來越多企業轉向線上，需求激增。然而，由於客戶在日益充滿挑戰的商業環境中縮減支出，這些企業去年不得不重新調整預期。

高層表示，該產業一直都是採用AI的先鋒，客戶已經開始快速購買新功能。

微軟執行長納德拉(Satya Nadella)在財報電話會議上表示：「Azure AI客戶數量持續成長，平均支出持續增加。」並補充說，超過65%的財富500強公司是Azure OpenAI服務客戶。

AI服務為Azure的成長貢獻了7個百分點，高於10月至12月當季的6個百分點。

Alphabet執行長皮查伊(Sundar Pichai)在上周財報電話會議上表示，超過60%已獲融資的生成式AI新創公司和近90%的生成式AI獨角獸都在使用谷歌雲端。（財經新聞組）

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