我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

財經簡訊

財經新聞組／整理

福特汽車用AI工具培訓經銷商

福特汽車為3000多家美國加盟經銷商推出一項全新培訓計劃，使用人工智慧(AI)進行員工輔導評估，並比該車商的傳統培訓課程更多地模擬Netflix和YouTube介面。福特表示，「福特大學」平台的主要目標是改善客戶服務，提高員工參與度、尤其是習慣於狂看影片的年輕人，並為經銷商和公司提供更多數據來協助業務。

杜邦獲利超出預期 調升財測

受益於電子和半導體領域的銷售成長，工業材料製造商杜邦(DuPont de Nemours)第1季獲利超出華爾街預期，並調升全年財測。杜邦將調整後每股獲利從先前預測的3.25元調升至3.45至3.75元。還預計銷售額將從先前的119至123億元目標增至121至124億元。該公司調整後每股獲利為79分，高於分析師65分的平均預期。預計第2季銷售額為30.3億元，調整後獲利為84分。

CVS大幅調降全年獲利財測

因為對非緊急手術的需求增加提高了其健康保險業務的醫療成本，CVS Health Corp大幅調降全年獲利財測，第1季獲利也低於華爾街的預期。這家美國醫療保健巨頭將2024年調整後每股獲利財測從至少8.3元調降至至少7元，並預計Aetna所屬部門的醫療流程激增將持續下去。過去幾季，由於對醫療流程的需求增加，美國醫療保險公司被迫面對醫療費用上漲的問題。

ARM房貸需求 創今年新高

當房貸利率上升時，消費者會尋找任何方法來降低每月還款額，這通常會導致他們選擇彈性利率房貸(ARM)。 這些貸款的利率低於固定利率房貸，但被認為風險較高。雖然它們可以固定長達10年，但最終還是要適應未知的未來市場利率。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，上周ARM申請占房貸需求的比率上升至7.8%，為今年最高水準。

必勝客肯德基拖累百勝業績

由於必勝客和肯德基銷售疲弱，百勝餐飲集團上季獲利和營收未達分析師預期。第1季淨利3.14億元，合每股1.1元；高於去年同期的3億元和每股1.05元。不計投資損失和其他項目，每股獲利1.15元。淨銷售額下降3%至16億元。本季全球同店銷售額也下降3%，低於StreetAccount預測的成長0.2%成長。

利率 醫療保險 華爾街

上一則

金磚之父歐尼爾：日圓震盪過大過劇 美國可能放話干預

下一則

嬌生擬以65億元和解滑石粉訴訟

延伸閱讀

為何美超微上修財測、股價卻崩跌？兩利空拖累

為何美超微上修財測、股價卻崩跌？兩利空拖累
糖尿病藥熱銷 禮來調升財測

糖尿病藥熱銷 禮來調升財測
財經簡訊

財經簡訊
美超微調高全年財測 但上季營收遜預期 盤後股價摔15%

美超微調高全年財測 但上季營收遜預期 盤後股價摔15%

熱門新聞

美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

2024-04-29 21:10
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行