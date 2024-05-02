福特汽車用AI工具培訓經銷商

福特汽車為3000多家美國加盟經銷商推出一項全新培訓計劃，使用人工智慧(AI)進行員工輔導評估，並比該車商的傳統培訓課程更多地模擬Netflix和YouTube介面。福特表示，「福特大學」平台的主要目標是改善客戶服務，提高員工參與度、尤其是習慣於狂看影片的年輕人，並為經銷商和公司提供更多數據來協助業務。

杜邦獲利超出預期 調升財測

受益於電子和半導體領域的銷售成長，工業材料製造商杜邦(DuPont de Nemours)第1季獲利超出華爾街 預期，並調升全年財測。杜邦將調整後每股獲利從先前預測的3.25元調升至3.45至3.75元。還預計銷售額將從先前的119至123億元目標增至121至124億元。該公司調整後每股獲利為79分，高於分析師65分的平均預期。預計第2季銷售額為30.3億元，調整後獲利為84分。

CVS大幅調降全年獲利財測

因為對非緊急手術的需求增加提高了其健康保險業務的醫療成本，CVS Health Corp大幅調降全年獲利財測，第1季獲利也低於華爾街的預期。這家美國醫療保健巨頭將2024年調整後每股獲利財測從至少8.3元調降至至少7元，並預計Aetna所屬部門的醫療流程激增將持續下去。過去幾季，由於對醫療流程的需求增加，美國醫療保險 公司被迫面對醫療費用上漲的問題。

ARM房貸需求 創今年新高

當房貸利率 上升時，消費者會尋找任何方法來降低每月還款額，這通常會導致他們選擇彈性利率房貸(ARM)。 這些貸款的利率低於固定利率房貸，但被認為風險較高。雖然它們可以固定長達10年，但最終還是要適應未知的未來市場利率。根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，上周ARM申請占房貸需求的比率上升至7.8%，為今年最高水準。

必勝客肯德基拖累百勝業績

由於必勝客和肯德基銷售疲弱，百勝餐飲集團上季獲利和營收未達分析師預期。第1季淨利3.14億元，合每股1.1元；高於去年同期的3億元和每股1.05元。不計投資損失和其他項目，每股獲利1.15元。淨銷售額下降3%至16億元。本季全球同店銷售額也下降3%，低於StreetAccount預測的成長0.2%成長。