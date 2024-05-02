Fed不降息 鮑爾：不太可能升息

美國通膨仍然太高，Fed再次決定不降息（●圖，路透），聯準會不降息符合預期，鮑爾（●圖，歐新社）更指不太可能升息更激勵市場。

聯準會 在利率 問題上堅持立場，再次決定不降息，繼續與最近變得更加困難的通膨作鬥爭。

聯準會將基準短期借款利率維持在5.25-5.5%的目標區間，符合預期。自2023年7月聯準會上次升息以來，聯邦基金利率一直處於20多年來的最高水平。

負責制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)投票決定放寬減少龐大資產負債表上債券持有量的步伐，這可以被視為貨幣政策的逐步放鬆。

委員會維持利率不變，並在會後聲明中指出，在將通膨率回落至2%的目標方面「缺乏進一步進展」。

聲明中寫道：「委員會預計，在對通膨持續向2%邁進更有信心之前，不宜縮小目標範圍。」重申了1月和3月會後使用的措辭。

主席鮑爾 在新聞發布會上進一步闡述了物價仍然上漲過快的觀點，「通貨膨脹仍然太高。」「在降低成本方面取得進一步進展並不確定，前進的道路也不確定。」

然而，投資人對鮑爾關於聯準會下一步行動「不太可能」升息的評論感到高興，道瓊工業指數盤中一度大漲500點。他也強調委員會需要「逐次會議」做出決定。

在資產負債表上，該委員會表示，從6月開始，它將放慢允許到期債券收益滾存而不進行再投資的速度。

在2022年6月開始的「量化緊縮」計畫中，聯準會允許每月從到期國債和抵押貸款支持證券(MBS)中滾存高達950億元的收益。這個過程導致央行資產負債表降至約7.4兆元，比2022年中左右的峰值少了1.5兆元。

根據最新計畫，聯準會將美國公債的每月上限從600億元降低至250億元。這將使每年的持有量減少3000億元，而該計畫自2022年6月開始時為7200億元。MBS則維持每月250億美元不變。