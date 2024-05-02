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小非農報告：美就業強勁

編譯湯淑君／綜合報導
ADP報告顯示美國企業4月增聘人數為19.2萬人，遠高於路透訪調經濟學家預測的17.5萬人。（路透）
ADP報告顯示美國企業4月增聘人數為19.2萬人，遠高於路透訪調經濟學家預測的17.5萬人。（路透）

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國4月民間企業增聘員工人數遠多於預期，3月數據更大幅上修，顯示勞動市場韌性仍強，加上日前公布的勞動成本數據呈現工資上漲壓力不減，預告聯準會（Fed）此刻距離降息還很遠。

ADP研究所1日公布與史丹福數位經濟實驗室共同編製的「ADP全國聘僱」報告，顯示美國企業4月增聘人數為19.2萬人，遠高於路透訪調經濟學家預測的17.5萬人。3月數據大幅上修，從原先公布的18.4萬人修正為20.8萬人。4月與3月民間就業合計大增40萬人，連兩月增幅是2023年中至今最大。

ADP首席經濟學家理察森說：「4月招聘是普遍現象。」他指出，只有訊息產業（包括電信、媒體和資訊科技業）減少4,000人，顯露疲態。服務業增聘14.5萬人帶動整體聘僱成長，休閒與餐旅業就占三分之一以上。製造業也添加4.7萬名人手。營建業則增加3.5萬人。以地區來論，南部就業成長12.4萬人最強，美西僅增1.1萬人最弱。

美國勞工部3日將揭曉4月非農就業數據。這份官方就業報告是否也會比預期強，備受關注。路透訪調經濟學家預估，4月非農就業可能增加24.3萬人，比3月增加的30.3萬人趨緩；失業率可望持平在3.8%；平均時薪年增幅估為4.0%，比3月的4.1%稍降。

勞工部前一日公布的數據顯示，第1季美國勞動成本增幅比預期大，給通膨壓力升溫平添新證據。第1季聘僱成本指數（ECI）季增1.2%，高於經濟學家預期的1.1和第4季的0.9%；年增幅4.2%與第4季相同，雖已從2022年底的5.1%高峰回落，仍顯示工資通膨減緩趨勢停頓。

第1季ECI上升的範圍相當廣泛，特別是政府部門、醫院及製造業員工。ECI由於涵蓋政府與民間部門所有勞工的薪資成本，不會受到產業別及職位別等因素所扭曲，因此是經濟學者及Fed官員最重視的薪資數據。

富國銀行資深經濟學家普格里茲說：「勞動成本數據對Fed來說並非世界末日，只是進一步顯示去年此時展開的通膨趨緩走勢到2024年第1季陷入停滯。」

Fed決策官員1日將宣布利率決策，最新一季ECI數據可能給他們另一個理由採取偏「鷹」立場。

至於ADP就業報告也公布一項勞動成本的數據，若是繼續從事原有工作的人，4月薪資年增幅平均為5%，略低於3月的5.1%，換工作者的薪資則成長9.3%，也低於3月的10.1%。

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