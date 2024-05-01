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美國聯邦公開市場委員會5月1日會議聲明全文

編譯劉忠勇／綜合外電
Fed聲明中表示，近幾個月來，在邁向委員會2%通膨目標方面一直缺乏進一步進展。(路透)
Fed聲明中表示，近幾個月來，在邁向委員會2%通膨目標方面一直缺乏進一步進展。(路透)

以下是聯準會（Fed）周三在華盛頓發布的聯邦公開市場委員會政策聲明全文：

近期指標顯示，經濟活動繼續穩定擴張。就業成長仍然強勁，而失業率仍保持在低點。過去一年的通膨已降溫，但仍居高不下。近幾個月來，在邁向委員會2%通膨目標方面一直缺乏進一步進展。

委員會力求實現充分就業，並讓較長期的通膨率達到2%。委員會判斷，實現就業和通膨目標所面臨的風險，這一年來業已朝向於較佳平衡。經濟前景不確定，委員會依然高度關注通膨風險。

為了支持自身目標，委員會決定將聯邦資金利率目標區間維持在5.25%至5.50%。在考慮對聯邦資金利率的目標區間做任何調整時，委員會將仔細評估後續數據、不斷變化的前景以及風險的平衡。委員會預期，在對通膨率持續邁向2%更有信心之前，不宜降低目標區間。此外，委員會將繼續減持美國公債、機構債和機構抵押擔保證券。6月起，委員會將藉由每月贖回美國公債的上限，從600億美元降低至250億美元，來放慢證券減持的步調。委員會將把機構債和機構抵擔保證券每月贖回上限維持在350億美元，並將超過這一上限的所有本金再投資於美國公債。委員會堅定致力於讓通膨回歸其2%的目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續監測後續資訊對經濟前景的影響，倘若出現可能阻礙委員會實現目標的風險，委員會準備酌予調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括勞動市場狀況指標、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢。

投票贊成此次貨幣政策行動的委員為主席鮑爾，副主席威廉斯，巴爾金、巴爾、波斯提克、鮑曼、庫克、戴利，傑佛森，庫格勒、梅斯特和沃勒。

就業 證券 貨幣

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