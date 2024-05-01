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鮑爾會如何描述Fed利率展望？傳聲筒：2種可能將決定市場反應

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）預定美東時間1日下午2時公布利率決策，市場將聚焦於Fed主席鮑爾記者會發言。（路透）
美國聯準會（Fed）預定美東時間1日下午2時公布利率決策，市場將聚焦於Fed主席鮑爾記者會發言。（路透）

美國聯準會（Fed）預定美東時間1日下午2時公布利率決策，由於這次不發布經濟預測，且各界預期聯邦公開市場操作委員會（FOMC）將維持利率不變，市場將聚焦於Fed主席鮑爾記者會發言，一般預料他將重申，政策利率將維持在高檔更久，以因應揮之不去的通膨壓力。

這些都在預料中，市場近來已接受Fed利率維持「更高、更久」的展望。

問題是，鮑爾將以何種措詞向市場傳達這個訊息？

有Fed「傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯預期，鮑爾可能重申兩周前所言，亦即最近的數據「顯然沒賦予我們更大信心」相信通膨會持續滑向2%目標，「反而顯示可能費時比預期長才能達標」。

蒂米羅斯指出，這次Fed決策會議的焦點，將是鮑爾如何形容利率展望。儘管大多數華爾街策略師都認為，今年Fed仍有可能降息一、兩次，但在通膨及景氣數據仍強的情況下，今年Fed完全不降息的可能性已不容輕忽。

通膨指引兩條可能的利率路徑

基於往後Fed路徑取決於通膨展望，最近出爐的數據指向兩種可能性：

一、Fed預期通膨會繼續走下坡，但滑坡路「顛簸不平」，甚至路上會有更大隆起。在這種情況下，Fed降息時點可能延後、降息步調也將放緩。

二、通膨接下來不是一路「顛簸」滑向2%，而是卡在接近3%的水準動彈不得。除非日後出爐的數據證明經濟大幅減緩，否則這種情況將使今年降息希望完全落空。

鮑爾對通膨展望的描述會是哪一種？市場將屏息觀望。

此時Fed「轉鷹」機率低

至於另一種可能性--鮑爾語調「轉鷹」--分析師認為機率應該很低。

蒂米羅斯解釋，在通膨情勢尚不明朗之際，鮑爾恐怕不能排除未來再升息的可能性；但此刻政策立場朝升息傾斜，還不是時候。

所謂「轉鷹」，意味日後升息機率大於降息，就目前而言似乎不太可能。這種政策轉變不無可能在未來緩緩展現，但門檻很高，需要許多要素到位：負面的供應震撼（例如大宗商品價格大漲）、工資加速上揚，以及消費者認為通膨走高趨勢將持續到很久以後。

日前公布的工資成長數據顯示，美國第1季民間企業勞工薪酬年比勁增4.1%，增幅與第4 季大致持平，顯示工資成長降溫進展已陷入停滯。由於之前工資壓力趨緩是使Fed對服務通膨降溫更有信心的一大因素，倘若未來數月出爐的數據證明工資成長不降反升，麻煩就大了。

金融市場可能的反應

萬一鮑爾1日發言「鷹」味濃厚，貝萊德全球固定收益投資長李德預料，美國公債殖利率可能應聲竄高，美股將隨之下挫。

李德接受MarketWatch訪問時表示，對於「未來Fed可不可能再升息以因應頑強通膨」這個大栽問，鮑爾在記者會上如何回應，至關重要。他說，鮑爾曾形容Fed政策利率對成長有「限制性」，只是通膨降回2%需要時間；假如鮑爾1日改變這種說法且語調「轉鷹」，將在市場掀起巨大波瀾。

不過，李德仍認為，鮑爾不會想進一步提高利率。既然市場對降息的預期已從年初時的六、七次，大幅擺盪到一、兩次甚至零次，美債殖利率隨之攀升，金融情勢已不像年初時那麼寬鬆。他說：「如果數據配合，我還是認為Fed今年會降息一、兩次。」

Yeardeni Research創辦人雅德尼也認為，鮑爾1日可望重申Fed「不急於降息，但現在也不考慮升息」。這樣的訊息「不會驚擾市場」。

鮑爾 殖利率 降息

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