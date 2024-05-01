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通膨居高不下 亞馬遜、星巴克高管從財報看出這個警訊

編譯陳律安／綜合外電
亞馬遜與星巴克的高層在公司發表上季財報後不約而同表示，美國人對花錢已愈來愈謹慎。 （路透）
亞馬遜與星巴克的高層在公司發表上季財報後不約而同表示，美國人對花錢已愈來愈謹慎。 （路透）

亞馬遜星巴克的高管30日說，美國消費者已愈來愈謹慎花錢，顯示民眾對經濟前景惴惴不安。

Business Insider報導，亞馬遜財務長歐爾薩夫斯基在法說會前指出：「美國的顧客現在對消費非常謹慎，他們找尋划算的價格，改買更便宜或是平均銷售單價（ASP）較低的商品。」他說，顧客正購買更多消耗品與日常用品，這類物品通常較便宜。

星巴克執行長納拉辛漢在法說會上也有類似觀察。他說：「我們持續感受到更謹慎客戶所造成的影響，尤其是偶爾來訪的客戶，而經濟展望惡化，也衝擊整體產業的客流量和銷售。」

納拉辛漢表示，星巴克上季銷售不如自身預期，美國同店銷售年減3%。

歐爾薩夫斯基和納拉辛漢的評論，顯示美國消費者與消費產業所面臨的挑戰，也就是購物者在通膨居高不下之際，盡可能利用每一分錢的價值。

根據美國銀行（BofA）經濟學家的報告，中、低收入家庭的消費成長，在去年還是亮點，如今已趨緩。

麥當勞財務長伯登去年7月說，客戶透過購買超值菜單上較便宜的品項，或減少購買份量來省錢。他說：「總體環境面臨利率上升、成本高漲等挑戰，持續為消費信心帶來波動，並對消費支出構成壓力。」

星巴克 亞馬遜 低收入

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