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亞馬遜上季獲利暴增逾兩倍 雲端事業因AI需求強勁成長

編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜（Amazon）上季獲利年增逾200%。 （路透）
亞馬遜（Amazon）上季獲利年增逾200%。 （路透）

亞馬遜（Amazon）上季因廣告和雲端事業成長強勁，獲利增加逾兩倍，優於華爾街預期，不過對於本季展望卻不如預期。公司股價在周二（4月30日）盤後僅上漲1%左右。

亞馬遜周二公布，今年第1季營業利益年增率超過200%至153億美元，分析師預期為110億美元，而且成長幅度遠優於營收成長，可見公司節約成本、提升效率的措施奏效。上季整體營收年增13%至1,433億美元，分析師平均預期為1,426億美元。

雲端事業AWS貢獻62%營業利益，居第一功。亞馬遜整體淨利也成長逾兩倍，由去年同期的31.7億美元或每股盈餘0.31美元，增加到104億美元或每股盈餘0.98美元。

雲端事業AWS銷售出現一年來最強勁成長，因為市場對於人工智慧（AI）的需求大增。上季AWS營收年增17%至250億美元，優於分析師預期的241億美元；獲利達94.2億美元。也就是，AWS的營運利潤率為37.6%，創下亞馬遜開始揭露雲端事業的業績以來最高水準。

然而，亞馬遜展望本季營收預計介於1,440億至1,490億美元，低於彭博資訊訪調分析師平均預期的1,502億美元。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）近年致力削減成本，自2022年年末起，已經裁員超過2.7萬人，今年持續精簡人力，第1季再裁AWS與健康事業部門數百人。他同時支持對AI服務的大手筆投資，預計這些服務將在未來幾年為亞馬遜帶來數百億美元的收入。

財務長歐爾薩夫斯基（Brian Olsavsky）說，亞馬遜今年的資本支出將會「大幅增加」，主要用於支持包括生成式AI的AWS成長。亞馬遜已經表示過，未來幾年準備花費逾1,500億美元建造並經營資料中心。

亞馬遜股價周二在一般交易時段收跌3.29%報175美元。盤後公布財報，股價一度反彈上漲約2%，後來漲幅縮小至1%上下。2024年迄今亞馬遜股價上漲約15%。

亞馬遜 雲端 AI

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