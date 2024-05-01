AMD財報傳兩利空：AI事業不夠亮眼、非AI事業疲軟蓋過AI斬獲

超微（AMD）上季獲利與營收高於市場預期，且看好需求前景，股價盤後卻重挫逾6%。（路透）

超微（AMD）上季獲利與營收雙雙高於市場預期，且上調人工智慧（AI ）營收展望，且看好需求前景，股價盤後卻重挫逾6%，箇中原因就在於上調後的今年AI晶片 營收展望未達多頭人士的高度期待，且遊戲部門和嵌入式事業表現疲軟。

AMD第1季淨利為1.23億美元，每股盈餘7美分，扭轉去年同期的虧損困境，經調整後每股盈餘62美分，營收年增2.2%至54.7億美元，僅略高於分析師預測。

非AI事業表現疲弱

其中，上季資料中心事業營收年增80%、季增2%至創紀錄的23億美元，反映MI300晶片需求熱絡，包含個人電腦（PC）晶片的客戶營收也暴增85%至13.7億美元，反映PC需求暢旺。這兩個部門的營收都略高於預估。

然而，上季遊戲業務營收銳減48%至9.22億美元，，來自包含可編程晶片在內的嵌入式部門（embedded segment）營收年比下滑46%至8.46億美元。

分析師形容，儘管AMD上季AI事業表現突出，其他事業卻「乏善可陳」。

展望引發憂慮

展望本季，AMD預期營收將介於54億~60億美元，中位數為57億美元，僅約略符合分析師預測的57.3億美元；經調整後毛利率約53%，也僅略高於市場預估的52.9%。這個展望讓多頭人士大感失望。

財務長胡錦表示，以季比來說，本季資料中心營收預估將成長二位數百分比，客戶部門營收看增，嵌入式部門營收為持平，遊戲營收將下滑二位數百分比；以年比來看，資料中心營收將暴增，嵌入式與遊戲部門營收將大幅減少二位數百分比。這個前景暗示非AI事業本季難有起色。

執行長蘇姿丰預期，今年MI300系列晶片將產生約40億美元營收，高於1月預測的35億美元，她表示，微軟、臉書母公司Meta及甲骨文都採用MI300X晶片，這款晶片從去年第4季上市以來已賣出超過10億美元。不過，一些投資 人原先預期，AMD今年MI300系列晶片營收上看80億美元。

針對分析師擔心AMD可能因為高頻寬記憶體（HBM）晶片供應不足而延後出貨客戶訂單，蘇姿丰表示，該公司的晶片需求依然強勁，AI加速器晶片的供應緊俏，但對供應鏈「增產速度的進展感到開心」，今年的AI晶片展望並非受限於供應，MI300的供應能見度也「遠超過」今年的40億美元目標，該公司正在開發新款AI晶片迭代更新。

蘇姿丰也說，AMD認為已在傳統伺服器中央處理器（CPU）贏得更多市占，在AI伺服器熱潮中，正看到其CPU「需求改善的跡象」。她也說，AMD預期在企業換機潮與AI PC出現的帶動下，PC市場今年將重返成長，