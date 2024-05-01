北美石墨礦商遊說美政府 對中國石墨產品徵關稅

石墨是電動車電池關鍵成分。（新華社）

北美石墨礦商正遊說美國政府，對來自中國的三種石墨產品徵收25%的關稅 ，以對抗北京對汽車電池關鍵材料的壟斷。路透報導，美國政府將於5月決定，是否將石墨納入吸引更高301條款關稅的礦產清單。

中國佔全球石墨產量的70%，這種材料用於製造電動車電池人造石墨負極。

北美石墨聯盟（North American Graphite Alliance）發言人奧爾森（Erik Olson）表示，必須制定貿易保護措施，以削弱中國石墨生產過剩和控制全球市場的影響。

石墨製造商依靠與汽車製造商的承購協議作為從貸款 人那裡籌集資金的基礎，但如果原始設備製造商能夠從中國獲得更便宜的石墨，他們就沒有必要簽署這些承購協定。

原始設備製造商游說團體反對提高關稅，認為如果北美沒有可靠的供應鏈，他們就不得不依賴大陸，而關稅會使他們在與中國汽車製造商的競爭中失去優勢。

301條款關稅是由美國前總統川普（Donald Trump）任內，發現中國「與技術轉讓，智慧財產權和創新有關的行為，政策和做法不合理和歧視 性」之後推出。電動汽車中使用的許多其他部件也要繳納額外稅款。中國稱美國對進口商品徵收的301關稅是「歧視性的」。

鋰和石墨等關鍵礦產已成為一個爆發點，因為西方國家試圖減少對這些金屬的依賴，這些金屬是能源轉型的關鍵。

去年10月，北京對該國的石墨出口實施管制，以說明「更好地維護國家安全和利益」。根據中國海關數據，日本、美國、印度和韓國是中國石墨的最大買家。