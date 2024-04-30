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輝達Blackwell新晶片何時出貨？分析師預估略延至12月

編譯葉亭均／綜合外電
瑞銀分析師調高輝達的目標價。(路透)
瑞銀分析師調高輝達的目標價。(路透)

瑞銀分析師表示，輝達（Nvidia）股價在今年稍後可能會大漲，屆時輝達新的Blackwell硬體預料將上市。不過分析師也說，採用Blackwell架構的新晶片出貨的時間，可能比原先預期稍晚一些，推測是在12月，而非原先預期的10月。

輝達股價周二（30日）收盤下跌1.5%至每股864.02美元，盤後續跌1.5%左右，受超微（AMD）財報不佳拖累。

輝達已經收復本月稍早的跌幅，當時股價曾跌破每股800美元。不過，現在距離站回約950美元的歷史高點還有一段距離，而該公司目前正在推出Blackwell晶片的準備階段。

輝達執行長黃仁勳表示，相較於先前的Hopper架構晶片，採用Blackwell架構的晶片訓練AI模型時，需要的繪圖處理器（GPU）數量是原有的四分之一，而且降低功耗的幅度也一樣。

瑞銀分析師亞庫瑞（Timothy Arcuri）在周一發表的一份研究報告中表示，輝達新的晶片可能會在12月出貨，「Blackwell的出貨會比我們原先假設的10月晚一些，因為測試時程顯示在11月底或12月出貨的可能性較高。」

根據亞庫瑞的說法，延後出貨，可能代表輝達在10月的這一季成長較緩慢，儘管這應該會引發市場對輝達的擔憂。

亞庫瑞說：「在重大產品過渡之前，Hopper的需求依然會比一般預期強勁得多。從這點來看，由於我們預期如此強勁的Blackwell需求，尤其是系統產品組合，我們正在度調高（輝達的）目標價預估。」

亞庫瑞維持給予輝達股票的「買進」評級，同時將他對輝達股票的目標價從每股1,100美元調高至1,150美元。這樣的目標價是基於輝達預估2025年每股盈餘41.04美元所計算出28倍本益比所得出。

輝達股價今年來上漲77%；相較下，標普500指述和那斯達克綜合指數分別上漲7.3%與6.5%。

輝達 晶片 黃仁勳

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