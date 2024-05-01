糖尿病藥熱銷 禮來調升財測

禮來公司第1季調整後獲利超出華爾街 預期，並由於暢銷糖尿病藥物Mounjaro和新減肥藥物Zepbound銷售強勁，該公司也調升全年財測。

該製藥商目前預計全年調整後每股獲利為13.5至14元，高於先前每股12.2至12.7元。禮來公司也預計今年營收將在424至436億元之間，較前值各增加20億元。

接受LSEG調查的分析師預計全年調整後每股獲利為12.5元，銷售額為414.4億元。

這是Zepbound去年11月初獲得監管機構批准後在美國上市的第一個完整單季。該藥物第1季銷售額為5.174億元，雖然該藥物大部分在美國陷入短缺，預計這種短缺將持續到6月。

分析師表示，每周注射劑上市第一年的銷售額可能會超過10億元，並有可能成為史上最暢銷的藥物。

禮來公司第1季淨利22.4億元，合每股2.48元。相較之下，一年前獲利為13.4億元，合每股1.49元。排除與無形資產價值相關的一次性項目以及其他調整後，該公司每股獲利2.58元。

這家製藥巨頭第1季營收為87.7億元，年增26%。

不過該公司兩款最暢銷的糖尿病藥物Mounjaro和Trulicity第1季銷售均未達到華爾街的預期。

禮來公司表示，美國銷售額下降主要是由於供應限制以及與其他糖尿病治療藥物的競爭。