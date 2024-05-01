美股最錢線／IPO市場回溫 明年將會更好

摩根史坦利 科技股權資本市場全球主管史都華(Colin Stewart)本周表示，經過長時間等待，「IPO市場又回來了。」2024年底前可能會有10到15家科技公司上市，而2025年將是「更好的一年」。

他指出：「過去漫長的兩年半，真的什麼都沒有。」並補充道，最近的IPO定價很高，交易也很好，這「預示著未來的好兆頭」。

IPO市場的縮水始於2022年，當時通膨飆升和利率上升迫使投資 者規避風險，科技股估值大幅下降，許多科技公司延後上市計畫。與前兩年形成了鮮明對比，前兩年的交易數量創下了紀錄，其中一些交易的估值達到了天文數字。

去年9月，隨著Instacart和Klaviyo上市，IPO市場重新回溫。但真正的復甦跡象出現在3月，Reddit成為2019年Pinterest之後以來首個大規模社交媒體公司IPO，資料中心連接晶片公司Astera Labs上市首日大幅飆升逾70%。

這兩支股票目前股價都遠高於發行價。隨著投資人大舉投資與人工智慧相關的一切，Astera上市至今累計上漲約145%。

摩根史坦利負責Reddit和Astera IPO，預計賺進約3700萬元的總費用。

過去幾十年參與不少大規模IPO的史都華表示，IPO通常需要6個月時間才能完成。這意味著目前正在考慮IPO的公司可能會延後到2025年，以避免與11月美國總統大選 發生衝突。

話雖如此，最有價值的公司都在規畫上市名單上。其中包括馬斯克的SpaceX、Stripe和Databricks。

史都華表示，雖然他「很樂意看到這些公司上市」，但也承認，大型企業面臨的挑戰是「有規模、有成長，投資人給了它們大量資金」，它們也正在向未來投資，「但不幸的是目前IPO還不在它們的短期計畫之內」；他表示，「但當真的到來時，它們將會十分轟動。」