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財經簡訊

財經新聞組／整理

歐車三雄Q1營收衰退

利率仍處於高檔之際，買車需求降溫、成本攀升等因素，導致歐洲汽車大廠福斯（VW）、賓士、Stellantis上季銷量和營收均下滑。福斯30日盤中股價應聲下跌2.5%，賓士和Stellantis均重挫逾4%。汽車買氣的疲軟不只影響大眾市場，高檔市場也受波及。如今各大車廠試圖維持價格穩定，認為隨著今年陸續推出新的車款，情況會有所改善。儘管上季財報都不盡如人意，這三家車廠仍維持今年全年的獲利或銷量目標不變，看好今年新車款推出後帶動業績。

重組影響麥當勞上季獲利

麥當勞上季業績好壞參半，因為其重組影響了其獲利，而抗議抵制活動也損害其中東銷售。第1季淨利19.3億元，合每股2.66元，高於去年同期的18億元和每股2.45美元。該公司認列了一年多前重組相關的3500萬元稅前費用。不計重組費用，每股獲利2.7元。淨銷售額成長5%達61.7億元。本季全球同店銷售額成長1.9%，低於StreetAccount 預測的2.1%。美國同店銷售額成長2.5%，低於預期的2.6%。由於菜單價格上漲，平均帳單金額增加。但因價格調漲，也嚇跑了一些低收入顧客。

PayPal調升全年獲利財測

PayPal調升全年調整後獲利財測，因為這家支付巨頭受益於強勁的消費者支出，而削減成本的措施提高了第1季的營運獲利率。第1季總支付量成長14%至4039億元，而在貨幣中性的基礎上淨利成長10%至77億元。經調整後，第1季營業獲利率提高了84個基點達到18.2%。隨著疫情後成長放緩，其獲利率一直是去年投資人焦慮的核心。截至3月31日的當季，調整後每股獲利升至1.08元，而去年同期為85分。

第1季勞動成本增幅超預期

由於薪資和福利上漲，美國第1季勞動成本增幅超過預期，證實了年初通膨的飆升。勞工部勞工統計局表示，廣義勞動成本衡量標準就業成本指數(ECI)在第4季未經修正的成長0.9%後，上季成長1.2%。經濟學家先前預測ECI將上漲1.0%。勞動成本繼第4季年增4.2%後，上季年增4.2%。政策制訂者認為ECI是衡量勞動市場疲軟程度的更好指標之一，也是核心通膨的預測指標，因為它會根據組成和就業品質的變化進行調整。

利率 勞工部 就業

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