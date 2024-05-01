商業模式失敗 沃爾瑪51保健診所90天內關閉

自承商業模式失敗，沃爾瑪宣布關閉全美所有醫療保健診所。（美聯社）

沃爾瑪 表示將關閉全美所有醫療保健診所，還將關閉其2021年以未公開金額收購的遠距醫療提供商。

沃爾瑪在新聞稿中表示，該公司將關閉阿肯色州、佛羅里達州、喬治亞州 、伊利諾州和德州的51家診所，但不影響該公司4600家藥局和3000多個視力中心。知情人士透露，診所將在未來45至90天內關閉。

沃爾瑪表示，其診所將繼續接待預約的患者，直到關門為止。知情人士表示，該公司還將幫助患者在其保險 網絡中找到優質的醫療服務提供者，以確保他們繼續獲得護理。

沃爾瑪將關閉診所的計畫歸咎於商業模式失敗。該公司將此舉描述為「一個艱難的決定」，由於「充滿挑戰的報銷環境和不斷上升的營運成本」，該公司無法繼續經營這些獲利的業務。

知情人士透露，美國醫護人員的短缺也增加了該公司的勞動成本。

不過一個月前，沃爾瑪還表示計畫今年開設22家新診所，並在2025年開設更多家，將規模擴大一倍。

沃爾瑪的宣布也反映出想從根本上改善美國醫療保健是多麼具有挑戰性；這是一個由醫生、保險公司、藥品製造商和其他參與者組成的昂貴、複雜且根深柢固的體系，每年造成美國超過4兆元的損失。

沃爾瑪於2019年在喬治亞州開設第一家健康診所，然後逐漸在其大型商店旁開設更多診所。通常在沃爾瑪賣場購買雜貨或家居用品的顧客也可以順便去看醫生或牙醫或進行治療。這些診所還提供其他服務，例如流感檢測、X光檢查和縫合。

這些醫療保健服務價格低廉，例如30元的成人年度檢查、45元的45分鐘諮詢課程或低至25元的成人牙齒清潔。

然而在2019年之後，沃爾瑪開設新診所的速度緩慢，並面臨著新的挑戰和競爭動態，包括在新冠疫情艱艱地繼續經營商店、庫存和工作人員。