廣告和AWS 推動亞馬遜業績成長

受廣告和雲端 運算成長的推動，亞馬遜 第1季獲利和營收優於預期。

當季每股獲利98分，高於LSEG預期的83分；營收1433億元，優於LSEG預期的1425億元。

亞馬遜預計第2季營收1440至1490億元，成長7%至11%。LSEG分析師預計將成長12%達1501億元。

亞馬遜預計第2季獲利能力將繼續成長，但成長速度將更加謹慎；將從一年前的77億元增加到100至140億元。

亞馬遜網絡服務(AWS)第1季銷售額成長17%達250億元，超過華爾街 預期的成長12%達245億元。去年，隨著企業削減雲端支出，AWS的成長放緩。但亞馬遜高層表

示，成本優化正在逐漸減少，並樂觀地表示，對生成式人工智慧(AI)的需求將如何為其雲端業務帶來福音。

獲利飆升超過200%達153億元，遠遠超過營收成長，這是該公司的成本削減措施和對效率的關注正在提振其盈利的最新跡象。AWS占總營業利潤的62%。

亞馬遜獲利成長部分原因是全面削減成本、履行業務的調整以及雲端支出的穩定。執行長賈西(Andy Jassy)在公司支出方面變得更加嚴格，同時不斷發展廣告、雲端運算、Prime會員資格及其第三方市場等獲利服務。

自2022年底以來，該公司已解雇超過2.7萬名員工，裁員規模將持續到2024年。

亞馬遜廣告部門銷售額暴增24%達118億元，略高於市場普遍預期。這是自亞馬遜開始在Prime Video投放廣告以來的第一份財報，分析師預測此舉可能會隨著時間演進產生可觀的收入。

該公司的廣告業務成長速度快於零售或雲端運算，已成為亞馬遜日益重要的獲利驅動力，並已成為線上廣告領域的主要參與者。

第三方賣家服務的收入，包括亞馬遜收取的佣金、配送費、運費和其他費用持續激增。該部門銷售額年增16%達到345億元。