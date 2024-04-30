Fed利率更高更久怎麼辦？策略師籲避開這些地雷、挑選優質股債

美國通膨仍頑強、經濟持續強勁成長，聯準會（Fed）政策利率維持「更高、更久」看來勢在必行。在這種環境下，美股後市展望如何、如何趨吉避凶，備受投資人關切。（路透）

美國通膨仍頑強、經濟持續強勁成長，聯準會（Fed）政策利率維持「更高、更久」看來勢在必行。在這種情況下，美股 後市展望如何？投資 人該如何趨吉避凶？

美股恐重蹈2023年夏季走跌覆轍

LPL Financial分析師羅奇說，美國這個經濟周期對利率的敏感度似乎比往年弱，但若Fed政策利率久久居高不下，「將推升停滯性通膨（stagflation）或經濟顛簸著陸的風險」。

摩根大通首席市場策略師柯蘭諾維奇擔心，利率「更高、更久」的展望打壓成長，可能使今年美股漲勢戛然而止，重蹈去年8月展開一波夏季跌勢的覆轍。

柯蘭諾維奇說：「我們仍擔心，成長與政策的權衡可能使經濟不冷不熱的論述變調，加上持續集中化的風險翻轉、對今年盈餘加速成長的預期太高，以及多頭部位平倉，去年夏季跌勢可能重現。」

這回輪到哪些公司恐不支倒下？

美股在2022年10月觸及前波熊市低谷，此後對Fed降息在望的預期激勵美股勁揚，今年初迭創新高。但近來通膨黏著使這種論調式微，取而代之的是利率「更高、更久」的展望。

摩根士丹利財富管理投資長夏萊特警告，Fed利率按兵不動通常會支持股市，但萬一利率長期維持在高檔，下場可能很糟，經濟某些部分終將承受壓力，1997年是新興市場，2001年是科技股，2007年則是房市和銀行業。

據她推測，可能在這波景氣周期倒下的公司，會是「仰賴信貸的低價消費品公司與小型企業，以及商業不動產業主」。

因應策略：擇優質股債、多元投資

瑞銀全球財富管理投資長海菲勒仍樂觀看待Fed降息展望，認為下半年通膨壓力減緩，就能容許Fed放手降利率，畢竟新冠肺炎疫情相關供應瓶頸疏通帶動通膨減緩，是全球大勢所趨，美國通膨不至於偏離全球趨勢太多。

若要防範美國經濟和通膨持續火熱、導致利率長時間維持在高檔的風險，海菲勒建議選擇優質的投資標的。

股票方面，海菲勒建議挑選資產負債表強健的優質股，可以安然度過景氣減緩，也無須憂慮再融資問題。他指出，許多科技股符合「優質」定義，兼具資產負債表強健、經常性營收源源不絕、掌握訂價權的特色，在通膨乃至於利率「更高、更久」的環境下特別有優勢。

債券方面，海菲勒也建議擇優汰劣，他特別看好5年期投資級公司債，認為現在買這些債券「要虧錢也難」。

他說，殖利率 （與價格走勢反向）必須升到非常高的水準，投資人才可能賠錢。以美國10年期公債殖利率為例，他認為萬一躍上6%就大勢不妙，可能引爆美股賣壓；然而，他認為年底前10年期美債殖利率可能降至3.85%。

瑞銀全球財富管理分析師馬瑟里表示，當前的環境--盈餘成長紮實、Fed年底前仍可能降息，以及人工智慧（AI）投資方興未艾--使美股後市有撐。

馬瑟里說：「我們仍看好美股，預料AI概念股可望驅動盈餘成長到多年以後。」他建議投資人把一部分資金「策略性」配置在科技股，同時分散布局各地區和各產業股票。