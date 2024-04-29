我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

殷琪涉運毒？加州網購大麻藥寄回台給寵物狗 獲不起訴

批以=反猶嗎？大學抗議致民主黨內部緊張

10年期公債殖利率若突破5% 史坦普500指數會出大事

編譯季晶晶／綜合外電
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)
根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數將跌逾5%，殖利率破5%，指數將大跌12%。(路透)

10年期公債殖利率正不斷攀高，很快會碰上重要關卡5%。華爾街肯定不會為此里程碑喝彩，因美股料將受重創。

這個殖利率目前略高於4.6%，比2月低點3.8%幾乎高出整整一個百分點。殖利率攀升的原因有二： 一是通膨高於預期，二是市場預計聯準會不會很快降息。

4.6%與5%相距不遠。Macro Risk Advisors公司首席技術策略師John Kolovos表示，突破4.7%後將有明確訊號顯示：升勢尚未結束。

4月，10年期公債的殖利率曾兩度達約4.7%。當時買家太多，導致債券價格上漲，殖利率快速下滑。這次，如果是賣家處於主導地位，他們將壓低公債價格，推升殖利率，而5%就在不遠處。

這對股市來說會有問題。

史坦普500指數在上周五飆升後，比盤中最高紀錄低了近3%。股市幾周前大跌，如今再次上揚，很大程度是因為交易者仍然認為，如果10年期債券殖利率破不了4.7%，會往下走。

但小心殖利率突破4.7%或更高，會破壞美股走勢。較高的殖利率將拉高消費者和企業的借貸成本，令其節制支出，結果造成經濟成長緩慢。分析師恐調降企業獲利預測。影響所及的是股票估值。

政府公債的高殖利率會吸引那些對估值過高感到不安的投資人。

目前，史坦普500指數的交易價格約為分析師對未來12個月利潤預期的20倍，意味投資人持有該指數所獲得的收益僅有5%，與債券相比幾無額外回報。

但股東會希望獲得更高的報酬率，以補償買股承擔的額外風險。這就是為什麼10年期公債一旦顯著上漲都會引發拋售。

Kolovos說，根據過去幾年史坦普500指數與公債殖利率之間的相關性，殖利率若超過4.7%，史坦普500指數會從目前的5,100點跌到4,800點。如果殖利率破5%，史坦普500指數將跌至4,500點左右，比當前水準大跌12%。

所以，務必關注殖利率。

殖利率 史坦普500 債券

上一則

歐舒丹可能要下市了 董事長提出18億美元私有化交易案

下一則

日圓疑似官方干預後急升見156 市場認為阻貶是場硬仗

延伸閱讀

特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%

特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%
華爾街多頭：即使Fed不降息 美股仍能再創新高

華爾街多頭：即使Fed不降息 美股仍能再創新高
美股創今年最大單周漲勢 AI能否延燒就看這兩大咖財報

美股創今年最大單周漲勢 AI能否延燒就看這兩大咖財報
老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10
西班牙巴塞隆納貨櫃碼頭的檔案照片。 （路透）

供應鏈最新威脅 地中海港口警告：貨櫃存放場幾近滿載

2024-04-23 04:50

超人氣

更多 >
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光

汪小菲賣「原汁原味」北京豪宅 大S私物全曝光
挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦

挺巴示威學生恐被取消簽證及助學金、不能畢業 要求校方大赦