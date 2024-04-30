達美樂同店銷售額超出預期

達美樂披薩第1季同店銷售額成長5.6%，超過預期，美國消費者開始加入這家披薩連鎖店精心設計的會員方案和其他促銷產品。第1季總營收年增5.9%達到10.9億元，而市場預期為10.8億元。食品成本下降推動其美國自營店第1季毛利率較上年同期成長0.6個百分點。較高的加盟店經營費也使每股獲利達到3.58元，高於預期的3.39元。

蘋果iPadOS被指定為守門人

歐盟 執委會表示，由於蘋果iPad作業系統對企業用戶的重要性，歐盟反壟斷監管機構已將其指定為歐盟具有里程碑意義的科技規則「守門人」。這項決定是在去年9月啟動調查後做出。歐盟反壟斷主管維斯塔格(Margrethe Vestager)表示：「市場調查顯示，雖然沒有達到門檻，iPadOS仍然是許多公司賴以接觸客戶的重要入口。」

事故致死 福特自駕技術遭查

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)所屬缺陷調查辦公室(ODI)表示，在獲悉兩起涉及野馬Mach-E汽車與靜止車輛相撞的事件後，已對福特汽車的鬆手駕駛技術BlueCruise展開初步調查；該技術提供部分駕駛自動化，期望由駕駛人積極監督其表現。NHTSA表示，這兩起事故都在「夜間照明條件下」造成至少一人死亡。ODI對事件的初步調查證實每輛車的BlueCruise在碰撞前都已啟動。

亞馬遜努力提高當日送達率

亞馬遜表示將在一天以內時間向顧客遞送更多包裹，這是該電子零售商在面臨線上購物競爭加劇之際向顧客推銷的一項指標。該公司第1季美國前60大都市區透過Prime下達的訂單中，近60%是在當天或第二天到達的；比2023年第2季的約50%有所上升。該公司表示希望將當日送達和隔日達送達作為標準，並計劃在未來幾年內將美國當日送達設施的數量增加一倍。

傳波音將售6種天期公司債

波音公司計劃出售最多6種期限債券 ，這是該飛機製造商公布上季虧損和39億元現金消耗後的首次債券銷售；穆迪評級將該公司的信用評級調降至逼近垃圾級。根據一位未獲授權公開發言的知情人士透露，該公司正在尋求出售期限為3年至40年不等的債券。40年期債券的殖利率 可能比國債高出約2.65個百分點。