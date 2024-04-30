可可飆漲 好時億滋財報備受矚目

好時(Hershey)和億滋國際(Mondelez International)本周公布第1季業績時，投資 人將急切地想知道這兩家巧克力製造商如何應對近期可可和糖價的飆升。

過去幾季，這些公司已經在努力應付成本上升的問題，大多是透過提高價格方式將部分成本轉嫁給消費者。

由於乾旱、降雨量不一致、以及世界主要可可產區作物病害導致供應減少，近期可可價格飆升，可能會給這些食品商帶來更多麻煩。

此外，近幾個月食糖價格也大幅上漲。

Columbia Threadneedle Investments分析師金恩(Sean King)表示：「許多投資人都在等待了解消費者對市場上巧克力當前價格的反應，以及這如何影響公司未來採取更高定價的決定。」該公司持有好時和億滋的股份。

Jefferies表示，今年可可價格幾乎上漲了兩倍，目前分別占好時和億滋商品銷售成本(COGS)的20%和10%左右。

CFRA Research分析師桑達拉姆(Arun Sundaram)表示：「通常情況下，這些公司首先會產生更高的可可成本，然後向零售客戶尋求提高價格。」並補充說，下半年定價可能會更高。

當需求已經開始下滑並且企業試圖透過提高價格來彌補下降時，就有可能進一步漲價。

市場研究公司Circana 的數據顯示，截至3月24日的13周內，美國巧克力銷售量下降了1.8%，但價格卻上漲了6.3%。

桑達拉姆指出：「最大的問題在於：與價格相關的成長是否足以抵消今年可能出現的銷量下降。」

億滋國際將於4月30日公布業績，預計獲利將是14季以來首度小幅下降至89分；銷售額預計持平。

好時公司將於5月3日公布業績，獲利將是25季以來首次降至2.76元；營收預計將成長4.2%左右。