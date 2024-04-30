我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

可可飆漲 好時億滋財報備受矚目

財經新聞組／綜合報導

好時(Hershey)和億滋國際(Mondelez International)本周公布第1季業績時，投資人將急切地想知道這兩家巧克力製造商如何應對近期可可和糖價的飆升。

過去幾季，這些公司已經在努力應付成本上升的問題，大多是透過提高價格方式將部分成本轉嫁給消費者。

由於乾旱、降雨量不一致、以及世界主要可可產區作物病害導致供應減少，近期可可價格飆升，可能會給這些食品商帶來更多麻煩。

此外，近幾個月食糖價格也大幅上漲。

Columbia Threadneedle Investments分析師金恩(Sean King)表示：「許多投資人都在等待了解消費者對市場上巧克力當前價格的反應，以及這如何影響公司未來採取更高定價的決定。」該公司持有好時和億滋的股份。

Jefferies表示，今年可可價格幾乎上漲了兩倍，目前分別占好時和億滋商品銷售成本(COGS)的20%和10%左右。

CFRA Research分析師桑達拉姆(Arun Sundaram)表示：「通常情況下，這些公司首先會產生更高的可可成本，然後向零售客戶尋求提高價格。」並補充說，下半年定價可能會更高。

當需求已經開始下滑並且企業試圖透過提高價格來彌補下降時，就有可能進一步漲價。

市場研究公司Circana 的數據顯示，截至3月24日的13周內，美國巧克力銷售量下降了1.8%，但價格卻上漲了6.3%。

桑達拉姆指出：「最大的問題在於：與價格相關的成長是否足以抵消今年可能出現的銷量下降。」

億滋國際將於4月30日公布業績，預計獲利將是14季以來首度小幅下降至89分；銷售額預計持平。

好時公司將於5月3日公布業績，獲利將是25季以來首次降至2.76元；營收預計將成長4.2%左右。

投資

上一則

中國住房限購政策逐步退市 二線城有望全取消

延伸閱讀

46歲男子遭5賣淫女群毆捅死 3女被逮

46歲男子遭5賣淫女群毆捅死 3女被逮
北加男子被賣淫女群毆捅死 警方逮3女

北加男子被賣淫女群毆捅死 警方逮3女
中國防部證實 解放軍海軍上將與美軍上將已舉行雙邊會見

中國防部證實 解放軍海軍上將與美軍上將已舉行雙邊會見
參與7命案 米慎區6幫派成員被捕

參與7命案 米慎區6幫派成員被捕

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。 （路透）

老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

2024-04-26 08:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊