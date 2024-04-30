美股最錢線/即使Fed不降息 經濟仍給力

華爾街 多頭認為，強勁的經濟成長可為美股提供足夠的支撐，即使聯準會今年完全不降息 。

史坦普500指數上周創下去年11月以來最佳單周表現，重返3月的創紀錄水平。投資 人質疑：本月初的疲軟是否只是暫時現象，還是延後降息將再次拉低市場？

部分投資人表示，由1990年代的走勢來看，當時雖然利率徘徊在高點，但股市價值仍增加2倍以上。強勁的經濟成長為股市提供了上漲的空間，因此即使目前全球前景更加不確定，但仍有足夠的動力推動股市前進。

Martin Currie基金經理人歐斯曼尼(Zehrid Osmani)表示，「必須了解為什麼今年降息次數會減少。如果是因為經濟比預期更健康，那麼在典型的波動性『膝蓋反射』之後，可能會支撐股市的反彈。」

美國商銀策略師Ohsung Kwon表示，即使不降息，繁榮的經濟也將繼續支撐股市。但這個前提面臨的最大危險是：如果經濟放緩，而通膨仍處於高位，「滯脹才是最大風險。」

Roundhill Investments執行長馬薩(David Mazza)表示，雖然最近經濟數據反映出上季美國經濟成長大幅放緩，但應對這些數據「持保留態度」，因為它們掩蓋了原本較為強勁的需求。

美國第1季實質GDP增速大幅不及預期：年增1.6%，為2023年第1季以來最低，較市場預期的2.5%低了0.9個百分點；2023年第4季成長3.4%。

馬薩說，「總而言之，我們不需要降息來恢復更樂觀的情緒，但降息真的將會更加艱難。」

分析師認為，史指在第1季升至歷史高位後，出現短期回調是有益的。數據顯示，在1991年至1998年期間，史指在出現新反彈之前曾多次下跌5%，不過並沒有出現10%以上的調整。（財經新聞組）