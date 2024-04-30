我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／戴維斯生死戰傷肩 金塊穆雷3.6秒致勝球淘汰湖人

房租有彈性 用兩招跟房東議價

美股最錢線/即使Fed不降息 經濟仍給力

財經新聞組／綜合報導

華爾街多頭認為，強勁的經濟成長可為美股提供足夠的支撐，即使聯準會今年完全不降息

史坦普500指數上周創下去年11月以來最佳單周表現，重返3月的創紀錄水平。投資人質疑：本月初的疲軟是否只是暫時現象，還是延後降息將再次拉低市場？

部分投資人表示，由1990年代的走勢來看，當時雖然利率徘徊在高點，但股市價值仍增加2倍以上。強勁的經濟成長為股市提供了上漲的空間，因此即使目前全球前景更加不確定，但仍有足夠的動力推動股市前進。

Martin Currie基金經理人歐斯曼尼(Zehrid Osmani)表示，「必須了解為什麼今年降息次數會減少。如果是因為經濟比預期更健康，那麼在典型的波動性『膝蓋反射』之後，可能會支撐股市的反彈。」

美國商銀策略師Ohsung Kwon表示，即使不降息，繁榮的經濟也將繼續支撐股市。但這個前提面臨的最大危險是：如果經濟放緩，而通膨仍處於高位，「滯脹才是最大風險。」

Roundhill Investments執行長馬薩(David Mazza)表示，雖然最近經濟數據反映出上季美國經濟成長大幅放緩，但應對這些數據「持保留態度」，因為它們掩蓋了原本較為強勁的需求。

美國第1季實質GDP增速大幅不及預期：年增1.6%，為2023年第1季以來最低，較市場預期的2.5%低了0.9個百分點；2023年第4季成長3.4%。

馬薩說，「總而言之，我們不需要降息來恢復更樂觀的情緒，但降息真的將會更加艱難。」

分析師認為，史指在第1季升至歷史高位後，出現短期回調是有益的。數據顯示，在1991年至1998年期間，史指在出現新反彈之前曾多次下跌5%，不過並沒有出現10%以上的調整。（財經新聞組）

降息 投資 華爾街

上一則

中國住房限購政策逐步退市 二線城有望全取消

延伸閱讀

特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%

特斯拉、蘋果大漲鎮住美股早盤 台積電ADR跌1%
華爾街多頭：即使Fed不降息 美股仍能再創新高

華爾街多頭：即使Fed不降息 美股仍能再創新高
美股創今年最大單周漲勢 AI能否延燒就看這兩大咖財報

美股創今年最大單周漲勢 AI能否延燒就看這兩大咖財報
老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10
曾是債券天王的品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）。 （路透）

老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

2024-04-26 08:20

超人氣

更多 >
手機業者折扣 55歲以上者要把握

手機業者折扣 55歲以上者要把握
昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍

昔日蕭條城大翻身 躍登全美最佳住房市場冠軍
「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命

「反抗有理，哥大去死！」示威學生拒絕撤離 警方待命
北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

北卡夏洛特爆警匪激烈槍戰 警3殉職5傷

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊