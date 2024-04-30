通膨讓Fed錯失最佳降息時機

聯準會目前最可自保的降息時間恐延至年底大選之後。（路透）

通膨沒有顯示出放緩或縮小的跡象，使得聯準會 決策者本周面臨如何走下一步棋的挑戰，而且高爭議的美國總統選舉正在倒數計時。

預計聯準會在4月30日至5月1日會議上將基準利率穩定在5.25%至5.5%；政策聲明中必然提到一個關鍵字句：通膨「仍然處於高位」。

今年前三個月的通膨數據明顯強勢。3月數據顯示個人消費支出(PCE)物價指數中半數以上項目都遠高於新冠疫情前水平。

分析師仍預計今年通膨率將走低，最終讓政策制訂者將第1季稱為重返2%道路上的「顛簸」，並繼續實施去年底以來一直在準備的降息 。

但進展可能會很緩慢，而且投資 人已經將首次降息的預期順延到9月；這也將是美國總統大選最激烈的時候，經濟狀況可能是一個核心問題，而聯準會的決定不可避免地會從政治角度來解析。

經過幾個月的經濟放緩，包括第1季經濟成長率為近2年來最弱的1.6%，加上物價上漲和就業成長強勁，官員目前延後降息的策略可能不會有什麼改變，除非數據出現令人信服的轉變。

事實上，投資人現在預計今年可能只會降息一次，預計是在9月。

這種延後以及由此引發的黏性通膨，給去年年底似乎即將到來的高通膨「軟著陸」帶來了意想不到的影響。除非數據強勁顯示通膨快速下降或經濟疲軟，否則9月降息會讓聯準會置於政治顯微鏡下，它們肯定會盡量避免，特別是考慮到充滿敵意的共和黨候選人川普任內向來不給鮑爾好臉色。

即使強調一切以數據為依歸，一般認為聯準會還是會避開在秋天做出政策決定。在本周會議之後，接下來的聯準會政策會議將在6月、7月、9月、選後的11月和12月，聯準會若想維護其名聲資產，6月和12月是最安全的選擇。6月原本是最佳時機，但數據已將其排除在外。