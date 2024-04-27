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美股最錢線/毋懼經濟疲弱 通膨令人擔憂

財經新聞組／綜合報導

最新數據顯示今年第1季美國經濟放緩。但更令投資人擔憂的是，通膨上揚速度超出華爾街的預期，為25日股市帶來衝擊。

美國經濟分析局的最新數據顯示，第1季「核心」個人消費支出(PCE)指數較去年同期成長3.7%，高於預期的3.4%，大幅高於上季2%的漲幅。

這也是聯準會首選通膨指標一年來首次單季走升，凸顯了人們對聯準會可能不會像預期那樣迅速降息的擔憂。

德意志銀行資深美國經濟學家瑞安(Brett Ryan)表示：「對於聯準會和市場而言，最困難之處是核心PCE反映通膨數據。」「從聯準會的角度來看，這的確是麻煩所在，也是市場反應相當消極的原因，因為這讓聯準會處於尷尬的境地，開始質疑今年是否可以降息。」

數據發布後，對聯準會降息的預期進一步下降。今年以來，聯準會降息的預期已較1月初近7次的峰值大幅縮減。根據FedWatch工具，市場目前預計今年只會降息一次。

最大的關鍵是它改寫了今年通膨預期的共識。

歐巴馬總統任內的經濟顧問委員會主席、經濟學家佛曼表示，「預測者認為『任務完成』；但相反的是，現在有個紅色閃爍的警告信號。」「就業市場超出了預期。」

聯準會主席鮑爾最近重申，在對通膨下降「更有信心」之前，聯準會不會降息。他在4月16日表示：「最近的數據顯然沒有帶來更大的信心，反而表明，實現這種信心可能需要比預期更長的時間。」

在其他數據力面，上季經濟成長低於預期。美國第1季國內生產毛額(GDP)的初值顯示，經濟年化成長率為1.6%；遠低於經濟學家估計的2.5%。

佛曼說，「就實質GDP和實際成長而言，幾乎沒有什麼值得擔心的。」「但就通貨膨脹而言，有很多事情值得擔心。」（財經新聞組）

聯準會 降息 華爾街

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