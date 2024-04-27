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煉油利潤疲軟 埃克森獲利減

財經新聞組／綜合報導

埃克森美孚財報未達到分析師預期，第1季獲利年減28%，因為煉油利潤疲軟和天然氣價格下跌抵銷了銷售成長。

這家即將完成以600億元收購頂級頁岩油生產商先鋒自然資源公司的美國最大石油公司第1季獲利82.2億元，合每股2.06元，而一年前淨利為114.3億元。根據LSEG估計，每股獲利比分析師共識下降了6%。

財務長麥克爾斯(Kathryn Mikells)表示，這項業績是過去10年第1季第二高的業績，僅次於去年同期。她表示，未達預期的部分原因是稅收和庫存資產負債表的調整。

能源獲利率下降使營業獲利較上年同期減少約26億元。全球石油價格與一年前基本持平，而天然氣價格大幅下跌。本季末美國天然氣期貨交易價格較上年同期下跌20%。

埃克森美孚圭亞那業務的成本降低和銷售增加提振了業績。這個南美國家的產量年增70%。

埃克森美孚上季資本支出是7季以來的最低水平，其營運精簡將其所謂的結構性成本節約擴大了4億元。

上季末，該公司增加了17億美元現金，總現金部位達到333億元。

全股票收購先鋒公司將使埃克森美孚成為美國頁岩油田最大石油和天然氣生產商，產量翻倍達到每天超過130萬桶油當量。這將使其2027年產量達到每天200萬桶。

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