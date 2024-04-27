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需求弱 英特爾本季財測黯淡

編譯季晶晶、記者林薏茹／綜合報導

美國晶片大廠英特爾（Intel）上季營收約略符合市場預期，但本季的財測令人失望，顯示主要產品的上半年市況復甦慢於市場預期，拖累股價在26日美股早盤重挫逾7%。

英特爾在25日美股盤後公布，第1季淨損大幅縮減逾八成至4.37億美元，經調整後每股盈餘為18美分，高於分析師預估，營收年比成長9%到127.2億美元，低於預期。

其中，包含PC的客戶運算事業群營收年增31%至75億美元，資料中心與人工智慧（AI）事業群營收成長5%至30億美元，首度單獨列出的晶圓代工事業上季營收下滑10%，營業損失25億美元。

英特爾預測本季營收將介於125億-135億美元，中位數為130億美元，經調整後每股盈餘為10美分，都不如預期。財務長辛斯納表示，上半年需求訊號一直略為減弱，但應跳脫本季財測，預期在一般用途伺服器與人工智慧（AI）PC的帶動下，所有部門都將成長，且預期下半年Gaudi晶片需求將「大增」。

執行長基辛格也說，幾乎所有產品需求下半年都可望回升，Gaudi AI晶片今年營收可望超越5億美元。

英特爾看好微軟Windows系統改朝換代，帶動下半年換機潮，品牌廠華碩、宏碁出貨動能可期。華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔日前說，最近AI PC狀況不錯，3月部分通路庫存甚至只剩展示機。預計下半年各巨頭新品紛紛亮相，AI PC將放量，將帶動下半年市況。宏碁董事長陳俊聖先前也說，隨著國際晶片大廠解決方案推陳出新，未來軟體應用與硬體規格將同步升級，有利刺激需求。

分析師解讀，英特爾上季財報與本季財測都顯示多數部門的上半年市場復甦慢於預期，本季陰霾包括季節性疲弱的PC需求、以及一般用途伺服器的需求和支出依然疲軟。

AI 晶片 宏碁

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