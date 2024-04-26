第1季GDP大降溫 通膨再起

專家表示，美國首季GDP數據可說是兩個最糟糕情況的組合，經濟成長減慢、通膨壓力持續，「幾乎是停滯性通膨」。（歐新社）

美國第1季經濟成長率趨緩至兩年來最低，通膨卻依然居高不下，不僅降低經濟軟著陸的希望，使聯準會（Fed）的降息 規畫陷入兩難窘境，對美國股債市更是票房毒藥，美股25日早盤應聲挫跌逾600點，美國公債殖利率 挺升。

商務部公布第1季實質國內生產毛額（GDP）初估值，換算成年率後僅季增1.6%，比去年第4季的3.4%大幅趨緩，為兩年來最低，且遠低於經濟學家預估的2.5%，顯示今年來在消費及政府支出降溫之際，經濟成長動能嚴重減弱。

然而，上季通膨率卻大幅上升。GDP價格指數上升3.1%，高於市場預估的3.0%，更遠高於去年第4季的1.6%。

上季核心個人消費支出（PCE）平減指數也攀升3.7%，分別高於經濟學家預期的3.4%、及去年第4季的2.0%。預示預定26日出爐的3月PCE平減指數將會偏高。

專家指出，美國上季GDP數據是兩個最糟情況的組合，經濟成長減慢、通膨壓力持續，「幾乎是停滯性通膨」。由於通膨偏高，投資 人預期Fed今年首次降息的時機又從9月進一步延後到11月。

信評機構惠譽（Fitch）美國經濟研究部門主管索諾拉指出，若成長持續減速，通膨又繼續攀揚，Fed今年降息的預期將愈來愈遙遠。

Fed可能延後降息，加上經濟成長減弱，美股三大指數25日早盤跌逾1%，道瓊工業指數跌逾600點（跌幅1.7%），那斯達克綜合指數另外還有臉書母公司Meta擴大資本支出疑慮的利空拖累，美元指數微升0.1%，報105.937，美國10年期公債殖利率揚升7個基點至4.72%，是五個月來高點。

在GDP四大組成中，上季個人消費支出成長2.5%，低於預估的3.0%，對GDP成長率的貢獻度為1.68個百分點。產品消費減少0.4%（上季增加3%），服務類消費增加4%（上季增3.4%）。

民間投資表現相對良好，增加3.2%（上季為0.7%），對成長率貢獻0.56個百分點。其中非住宅投資攀增2.9%（上季3.7%），住宅投資激增13.9%（上季2.8%）。

貿易逆差擴大，對經濟成長殺傷力為2022年來之最，拖累成長率0.86百分點，主因為進口激增。政府支出則擴增1.2%（上季為4.6%），貢獻度為0.2個百分點。

商務部數據顯示，美國消費者仍花大錢在醫療保健、保險及其他服務，但對汽車和汽油等產品的支出減緩，以及進出口與企業庫存投資，都對整體成長率造成壓力。