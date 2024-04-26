微軟雲端獲AI助力 谷歌首發股利

微軟 和Alphabet兩大科技股在美股收盤後公布財報，表現都超出預期。Alphabet還宣布首次配息和回購股票。

微軟截至3月31日當季總收入年增17%至618.6億元，優於預期的608億元。淨利219.4億元，合每股2.94元，高於去年同期的183億元或每股2.45美元。

該公司包括Azure公有雲端 、Windows Server、Nuance和GitHub的智慧雲端部門創造了267.1億元的營收，比StreetAccount調查的分析師共識認為的262.6億元成長約21%。

來自Azure和其他雲端服務的營收成長了31%，而上季成長率為30%。分析師普遍預期為28.8%。

包括Office生產力軟體、LinkedIn、Dynamics客戶關係管理軟體在內的生產力和業務流程部門創造了195.7億元營收，成長約12%，StreetAccount的共識為195.4億元。這也是商業Microsoft 365訂閱的Copilot人工智慧 附加元件的第一個完整單季銷售額。

微軟的更多個人運算收入總計155.8億元。包括Windows作業系統、Surface PC、電玩遊戲和搜尋的收入成長約18%，高於StreetAccount預期的150.8億元。

Alphabet營收較去年同期的697.9億元成長15%至805.4億元，是2022年初以來的最快成長速度。每股獲利1.89億元，高於LSEG預期的1.51元。

根據StreetAccount的數據，YouTube廣告收入80.9億元，高於預期的77.2億元；Google雲端營收95.7億元，優於預期的93.5億元；流量獲取成本(TAC)129.5億元，高於預期的127.4億元。

Alphabet表示，董事會批准於6月17日向截至6月10日登記在冊的股東支付每股20分的現金股利。跟進Meta於2月宣布的配息腳步。

該公司還表示，董事會「以符合公司及其股東最佳利益的方式」授權回購額外700億元的股票。