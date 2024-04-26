美股最錢線/買入vs拋售 小摩觀點歧異

摩根大通 對美股 發出明確的買入訊號，因為其美股戰略部位監控指標顯示，客戶對美股的風險曝險已達到反映史坦普500指數具有吸引力的結構的水平。

該行的最新報告指出，在過去4年，經歷類似部位變動的史指在隨後的20天內平均上漲約3%，而所有時段的平均漲幅約為1%。

美股本周因強勁的企業財報業績而上漲，協助史指擺脫連續3周的跌勢。市場焦點集中在大型科技股，特別是Meta Platforms Inc以及微軟和Alphabet的業績。

摩根大通策略師泰勒在報告中寫道：「戰術性反彈似乎將持續下去，本周發布的大型科技股獲利和個人消費支出數據將是關鍵。」並補充說：「如果這些數據都表現良好 ，市場可能會過熱，但目前看來，市場已開始逢低買入。」

他也提到，目前的市場格局與去年8月和10月相似，當時美股也出現反彈。

摩根大通內部不同團隊持有不同的市場觀點並不罕見，但自去年以來，這種意見分歧尤為明顯。例如，去年8月交易團隊曾預測史指將創新高，而首席市場策略師柯蘭諾維奇仍持看跌立場。

柯蘭諾維奇近期表示，過去3周美股的下跌是拋售的開始，隨著美債殖利率 上升、美元走強和油價上漲等宏觀經濟風險的加劇，拋售可能會加劇。

他指出，雖然美國企業本周的業績可能會暫時穩定市場，但這並不意味著股市已經脫離困境。他認為，對股市估值的自滿情緒、通膨居高不下、對聯準會降息預期的減弱、以及對獲利前景過於樂觀這些因素，都加劇了股市的下行風險。

他在給客戶的報告中指出：「股市回檔可能還會持續。市場集中度太高、部位擴大，這通常是危險訊號，有逆轉的風險。」市場回檔通常被定義為下跌10%以上。（財經新聞組）