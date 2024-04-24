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科林研發財報和財測略優於預期 盤後股價小跌

編譯季晶晶／綜合外電
科林研發（Lam Research）上季獲利略優於華爾街預期，但股價在盤後交易仍小幅下滑。(擷自Lam Research官網)
科林研發（Lam Research）上季獲利略優於華爾街預期，但股價在盤後交易仍小幅下滑。(擷自Lam Research官網)

美國晶片設備製造商科林研發（Lam Research）周三公布上季獲利略優於華爾街預期，但股價在盤後交易仍小幅下滑。

在止於3月底的一季，科林研發的營收達到38億美元，比去年同期增長0.9%。這個表現略優於該公司財測區間中點，也比FactSet追蹤的分析師共識37億美元要好。

調整後每股盈餘為7.79美元，高於財測中點7.25美元和分析師共識7.30美元。

執行長Tim Archer發布聲明說：「憑藉第1季的穩健營收和每股盈餘，科林研發2024年度有好的開局。隨著客戶因應半導體擴產挑戰，以滿足推動AI轉型對功率和速度的要求，科林研發正加強其領先地位，為前方重大機遇做好充分準備。」

科林研發預期本季營收為38億美元（加減3億美元），非通用會計準則（Non-GAAP）EPS為7.50美元（加減75美分）。市場的一致預期則是營收37.8億美元，調整後每股盈餘是7.30美元。

該公司股價在周三盤後交易下挫3%至858.80美元，稍後回升到863美元，低於先前在正常交易時段以884.89美元做收，跌幅0.29%。

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