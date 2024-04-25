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德儀上季財報雙喜 復甦有望

編譯黃淑玲／綜合報導
德州儀器上季獲利與營收都優於預期，暗示工業與汽車零件需求下滑困境已緩解。（路透）
德州儀器上季獲利與營收都優於預期，暗示工業與汽車零件需求下滑困境已緩解。（路透）

有全球半導體產業風向球地位的德州儀器（Texas Instruments），上季獲利與營收都優於預期，本季營收預估也高於預估，暗示工業與汽車零件需求下滑困境已緩解，同時荷蘭半導體設備供應商ASM國際公司（ASMI）上季接單強勁，激勵美歐晶片股24日盤中強勁上揚，德儀漲逾6%，ASMI衝上歷史新高。

德儀上季淨利比去年同期下滑約35%至11.1億美元，每股盈餘降至1.2美元，營收年減16%至36.6億美元，雖是2020年來最低，但位於該公司先前預估34.5～37.5億美元區間的高端，與獲利都優於市場預期。

德儀預測，本季營收降介於36.5億~39.5億美元，中位數為38億美元，也超乎於分析師預期；預估每股盈餘將介於1.05~1.25美元，約略符合市場預期的1.17美元。

德儀上季財報與本季財測暗示，客戶在消化完庫存後，已經開始恢復下單，成為更廣泛環境的利多跡象。德儀客戶基礎為業界最寬廣，遠至太空硬體近至消費電子，向來是晶片業景氣的領頭羊。

德儀財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）表示，該公司最大部門工業設備製造的多數客戶，都已完成降低庫存的工作，但有些靠戶還在努力，所以需求復甦不均，現在「一些終端市場仍在下滑，有一些則呈現不同警告」，已優於「90天前所有工業終端市場都下滑」的景況。

但他也說，德儀並未過度解讀這些早期跡象，因為早期跡象或許可能有誤，德儀將維持不廣泛預測未來需求的政策。

不過，分析師指出，德儀的財測暗示汽車等特定市場的景氣下行循環可能沒有外界擔心地那麼糟，工業需求可能正要復甦。

此外，荷蘭ASMI上季訂單增加10%至6億9,790萬歐元（7.46億美元），高於市場預期，「來自中國市場的訂單維持在強勁水準」，預期本季營收將介於6.6億~7歐元，也高於市場預期，下半年營收則將比上半年成長10%以上。

由於德儀與ASMI財測亮眼，加上特斯拉執行長馬斯克表明將繼續採購輝達（Nvidia）晶片，美歐晶片類股24日走揚，輝達股價24日早盤漲1.8%，超微（AMD）漲逾2%，英飛凌（Infineon）大漲6.8%，意法半導體（STMicroelectronics）漲5.4%，ASMI飆漲14%，艾司摩爾（ASML）挺升2.6%。

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