波音虧損縮小 燒錢低於預期

波音公司上季財報虧損幅度小於預期，現金消耗也低於預期，並表示正在穩定其供應鏈 ，以面對最新的737 Max安全危機。

波音公司第1季燒錢39億元，低於公司先前的預測和華爾街 分析師對當季現金消耗高達45億元的預期。

於3月宣布年底離職的執行長卡爾霍恩(Dave Calhoun)表示：「交機量下降對於我們的客戶和我們的財務狀況來說可能會很困難，但安全和品質必須而且將會高於一切。我們絕對致力於盡一切努力確保我們的監管機構、客戶、員工和飛行公眾對波音百分百充滿信心。」

波音已將Max噴射機的每月產量降至38架以下。 本季交機量大幅放緩。

波音最重要的商用飛機部門本季營收較去年同期下降31%至46.5億元，負利潤率從9.2%擴大至24.6%。

卡爾霍恩說：「雖然困難重重，但我們正在利用這段時期刻意放慢系統速度，穩定供應鏈，加強我們的工廠運作，並使波音公司能夠提供客戶長期所需的可預測性和質量。」

波音公司第1季虧損3.55億元，合每股虧損56分，低於去年同期的虧損4.25億元和每股虧損69分。不包括退休金 成本等一次性項目，波音虧損3.88億元，合每股1.13元。

營收下降8%至165.7億元，略高於分析師的預期。