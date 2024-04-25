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財經簡訊

財經新聞組／整理

義大利罰款亞馬遜千萬歐元

義大利監管機構將以涉嫌不公平商業行為，對亞馬遜兩家子公司處以總計1000萬歐元的罰款；而這家美國電商巨頭表示將對這項決定提出上訴。監管機構表示，亞馬遜在其官網上自動為多種產品預設「訂閱並保存」選項，「嚴重限制了消費者的選擇自由」。因為如此一來，消費者更可能選擇定期送貨，而不是一次購買。該機構表示：「重複購買的預先勾選會導致人們定期購買某種產品、即使沒有實際需要，從而限制了人們的選擇自由。」

孩之寶銷售額降幅低於預期

孩之寶第1季銷售額降幅小於預期，獲利輕鬆超過預期，庫存減少和數位遊戲收入穩定有助於緩解玩具需求疲軟帶來的拖累。過去一年可自由支配支出減少以及沃爾瑪和Target等大型零售商緊縮庫存，然而2023年清理庫存的努力以及成本效率提高，有助其營業獲利率從去年的1.8%擴大至15.3%。上季營收下降24.3%至7.573億元，低於分析師平均預期的26.2%降幅和7.386億元。調整後每股獲利為61分，而去年同期為1分。分析師平均預期每股獲利為27分。

特斯拉本季裁員成本3.5億元

特斯拉24日公布監管文件披露，預計第2季將因上周開始的大規模裁員而認列超過3.5億元的成本。這家電動車製造商也重申，預計2024年資本支出將超過100億元，並在接下來幾年每年在80億至100億元之間。根據上周披露的公司內部備忘錄，特斯拉正在裁員超過10%的全球員工，以應對銷量下降和電動車價格戰加劇的問題。

百健阿茲海默藥銷售超預期

百健第1季獲利超出預期，因削減成本見效，而且其備受關注的阿茲海默症藥物Leqembi的銷售額也高於預期。百健和衛采(Eisai)合作開發的Leqembi成為第一個被發現能減緩阿茲海默症進展的藥物，去年7月在美獲得批准。該療法的推出一直緩慢，但第1季的採用似乎有所加速。當季Leqembi銷售額約1900萬元，高於該藥物去年的1000萬元和分析師預期的1100萬元。百健本季銷售額22.9億元，較去年同期下降7%。淨利3.934億元，合每股2.7元，高於去年同期的3.879億元和每股2.67元。經調整一次性項目後，每股獲利3.67元。

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