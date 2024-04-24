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特斯拉人形機器人何時上市？ 馬斯克說最快明年底

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉去年在上海展示出人形機器人Optimus。(美聯社)
特斯拉去年在上海展示出人形機器人Optimus。(美聯社)

特斯拉執行長馬斯克23日表示，特斯拉的人形機器人仍在研發中，但最快可能在明年底上市。

馬斯克在最新的投資人會議上表示，他推測這款名為「Optimus」的特斯拉機器人，今年底前就能在工廠裡執行任務。

多家公司持續押注人形機器人能夠解決未來勞動力短缺的問題，並且能夠在物流、倉儲、零售和製造等產業執行危險或單調的重複性任務。例如日本本田和現代汽車旗下波士頓動力公司（Boston Dynamics）開發人形機器人已有數年時間。

微軟和輝達（Nvidia）資助的新創公司Figure在今年也表示，已與德國汽車製造商BMW簽署一項合作協議，將在BMW位於美國的工廠部署人形機器人。

馬斯克先前曾表示，有朝一日，機器人銷售在特斯拉業務中的占比，可能會超過電動車製造等其他事業。

他23日在投資人會議上表示：「我認為在任何一家人型機器人製造商中，要能夠達成量產和機器人本身達成有效率推理，特斯拉的布局是最佳的。」馬斯克指的是AI能力。

馬斯克向來喜愛向華爾街畫大餅，而且也有沒有履諾的歷史。在2019年，他向投資人表示，特斯拉將在2020年前營運自駕計程車網絡。

特斯拉在2022年9月讓第一代的Optimus人型機器人亮相，取名為大黃蜂。今年，該公司貼出一段影片，顯示第二代的人型機器人正在工廠內摺衣服。

Figure公司則是在2月公布一段影片，顯示其01機器人正在煮咖啡；波士頓動力公司上周為其Atlas人形機器人展示一個電子平台，可看到機器人從躺著狀態轉變成站立和走路。

特斯拉 馬斯克 投資

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