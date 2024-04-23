我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和特斯拉財報說了什麼？八大重點一次掌握

害怕地震又不想離開加州 可考慮搬到這兩個地方

特斯拉Q1營收衰減9%...宣布提前推出更平價新車 股價飆12%

編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉上季營收下滑9%，不如市場預期。(美聯社)
特斯拉上季營收下滑9%，不如市場預期。(美聯社)

特斯拉公布第1季營收下滑9%，是2012年來最大衰減幅度，而且低於分析師預期。不過，特斯拉宣布將把一款更平價車款的推出時間從原定的2025年下半年提前，消息激勵特斯拉盤後股價大漲12%。

特斯拉執行長馬斯克周二（23日）在投資人會議上表示，新車款展開生產的時間，若非是今年底，就會是明年初。在1月，馬斯克曾說，目標在2025年下半年推出備受期待的新一代平價車款，市場上通常把這款車稱為Model 2，預期售價為2.5萬美元。

不過，特斯拉並未談到新車款的定價目標，僅表示會以當前的產線製造、利用當前平台與一種新一代平台的各部分來進行，但警告說，這樣的計畫「可能會導致成本降幅不如原先預期」。

馬斯克不願回答新車款是否為全新車型、或者只是以現有車款進行小幅調整。路透先前曾報導，特斯拉已終止Model 2計畫，但彭博資訊分析 ，目前無法釐清特斯拉關於更平價車款的最新說法是否就是指Model 2。有分析師認為特斯拉仍規劃生產這款平價車，但也有分析師認為，最新說法證實了特斯拉已擱置Model 2計畫，僅推動現有車款改版。

回顧上季，特斯拉經調整後每股盈餘45美分，低於分析師預估的52美分；營收下滑9%至213億美元，反映上季交車量為2020年來首度出現年比萎縮的情況，但營收仍低於分析師預估的223億美元。

特斯拉股價在23日收盤後大漲12%至每股161.7美元，此前，今年來截至當日收盤股價累計重挫42%，是標普500指數中表現最差個股，原因是受銷量萎縮拖累，祭出降價措施仍無法提振需求。

展望未來，特斯拉維持保守看待短期內的成長預期，表示交車量可能比去年還低，「在2024年，我們的交車量成長率可能顯然低於2023年達成的成長率，因為我們的團隊投入推出新一代車款與其他產品。」

另外，特斯拉也提到目標打造的自駕計程車（robotaxi）產品，該公司計劃利用「革命性」製造過程來生產，但沒有提供推出的時程表。

馬斯克談到他對特斯拉的自動駕駛未來的看法，表示其自駕車隊將像是「Airbnb與Uber」的結合，一些車輛將屬於特斯拉並進行營運，其他車輛則屬於個人，但在特斯拉的網路上出租。

特斯拉執行長表示，一款更平價的新車款展開生產的時間，若非是今年底，就會是明年初。...
特斯拉執行長表示，一款更平價的新車款展開生產的時間，若非是今年底，就會是明年初。(路透)

特斯拉 馬斯克 自駕車

上一則

美元在數據公布後大幅走低 日圓兌美元變動不大

下一則

競業禁止條款被禁...FTC說有助提高工資 企業遊說團體爭翻盤

延伸閱讀

修車到底要不要找官方服務 華人經歷各不同

修車到底要不要找官方服務 華人經歷各不同
繼上周全球裁員10%後 特斯拉柏林廠再砍400人

繼上周全球裁員10%後 特斯拉柏林廠再砍400人
澳洲勒令X平台隱藏「主教遇襲」部分貼文 馬斯克稱將上訴

澳洲勒令X平台隱藏「主教遇襲」部分貼文 馬斯克稱將上訴
特斯拉入華10年 中國車主從15位增長到170萬

特斯拉入華10年 中國車主從15位增長到170萬

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48

超人氣

更多 >
超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣

超難伺候「3大星座男」沒本事還脾氣差 金牛心眼小、牡羊孩子氣
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞