我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

美股最錢線／蘋果財報預測 投行看法不一

財經新聞組／綜合報導

美國商銀將蘋果列為2024年股票首選，因對該公司即將公布的業績及其長期前景持樂觀態度。

美國商銀分析師莫漢(Wamsi Mohan)表示，蘋果公司擁有「豐富的催化劑因素和防禦性現金流」，對該股的評級為「買入」，目標價為225元。

蘋果預定下周發布第2財季財報，美國銀行對蘋果的前景基本上抱持樂觀態度，認為「服務營收成長和獲利率將保持強勁」。然而，美國商銀也警告，「需求環境疲弱，財測下修可能會影響股價回跌。」

蘋果股價22日上漲0.5%，走出約一年來的最低收盤價，在此之前5個交易日累計下跌6.5%，市值蒸發近1800億元。今年以來累計下跌14%，成為美股大型科技股中表現最差的股票之一。

對成長的擔憂，尤其是對iPhone在關鍵中國市場的成長，以及監管壓力和缺乏人工智慧(AI)戰略規劃，都是讓蘋果股價承壓的主因。

此外，摩根史坦利將蘋果目標價從220元下修至210元，預計蘋果在發布財報時將給出令人失望的財測。

摩根史坦利分析師伍德潤(Erik Woodring)表示：「這似乎反映在價格中，但在當今動盪的市場中，這是一個棘手的設定。」考慮到蘋果即將舉行的專注於AI的發布會，該行建議在發布財報後股價疲軟時買進。

彭博智庫也持謹慎態度，表示考慮到iPhone在中國市場的需求疲軟，蘋果「給出的第3財季iPhone的銷售預期可能低於市場普遍預測的2%降幅。」分析師拉納(Anurag Rana)補充說：「這可能會延長計公司的緩慢成長和負面情緒。」

雖然蘋果仍是基準股指的權重股，占史坦普500指數5.7%，但華爾街對該股持懷疑態度。在追蹤該股的分析師中，只有55%建議買入該股，而看漲微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms的比率接近或超過85%。（財經新聞組）

iPhone 摩根史坦利 AI

上一則

特斯拉人形機器人何時上市？ 馬斯克說最快明年底

下一則

特斯拉營收減9% 12年來最大

延伸閱讀

傳南韓軍方擬禁用iPhone「但不禁止三星電子手機」 原因曝光

傳南韓軍方擬禁用iPhone「但不禁止三星電子手機」 原因曝光
華為東山再起？ iPhone Q1在中銷售重摔19% 寫2020年來最糟表現

華為東山再起？ iPhone Q1在中銷售重摔19% 寫2020年來最糟表現
料理功夫／肉末毛豆鮮菇蘋果盅

料理功夫／肉末毛豆鮮菇蘋果盅
蘋果衝刺AI手機 悄收購兩公司 不靠Nvidia就能執行演算

蘋果衝刺AI手機 悄收購兩公司 不靠Nvidia就能執行演算

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？