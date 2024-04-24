美股最錢線／蘋果財報預測 投行看法不一

美國商銀將蘋果列為2024年股票首選，因對該公司即將公布的業績及其長期前景持樂觀態度。

美國商銀分析師莫漢(Wamsi Mohan)表示，蘋果公司擁有「豐富的催化劑因素和防禦性現金流」，對該股的評級為「買入」，目標價為225元。

蘋果預定下周發布第2財季財報，美國銀行對蘋果的前景基本上抱持樂觀態度，認為「服務營收成長和獲利率將保持強勁」。然而，美國商銀也警告，「需求環境疲弱，財測下修可能會影響股價回跌。」

蘋果股價22日上漲0.5%，走出約一年來的最低收盤價，在此之前5個交易日累計下跌6.5%，市值蒸發近1800億元。今年以來累計下跌14%，成為美股大型科技股中表現最差的股票之一。

對成長的擔憂，尤其是對iPhone 在關鍵中國市場的成長，以及監管壓力和缺乏人工智慧(AI )戰略規劃，都是讓蘋果股價承壓的主因。

此外，摩根史坦利 將蘋果目標價從220元下修至210元，預計蘋果在發布財報時將給出令人失望的財測。

摩根史坦利分析師伍德潤(Erik Woodring)表示：「這似乎反映在價格中，但在當今動盪的市場中，這是一個棘手的設定。」考慮到蘋果即將舉行的專注於AI的發布會，該行建議在發布財報後股價疲軟時買進。

彭博智庫也持謹慎態度，表示考慮到iPhone在中國市場的需求疲軟，蘋果「給出的第3財季iPhone的銷售預期可能低於市場普遍預測的2%降幅。」分析師拉納(Anurag Rana)補充說：「這可能會延長計公司的緩慢成長和負面情緒。」

雖然蘋果仍是基準股指的權重股，占史坦普500指數5.7%，但華爾街對該股持懷疑態度。在追蹤該股的分析師中，只有55%建議買入該股，而看漲微軟、輝達、Alphabet、亞馬遜和Meta Platforms的比率接近或超過85%。（財經新聞組）