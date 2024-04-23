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財經簡訊

財經新聞組／整理

對沖基金拆借金額 5年新高

高盛報告顯示，截至4月19日當周，全球對沖基金拆借金額升至5年新高，對沖基金利用今年美國和歐洲股市大幅下跌的機會加強交易。銀行向對沖基金提供槓桿，本質上是為投資提供貸款，這雖會放大對沖基金的回報，但也會增加損失。當周總槓桿率較前周上升2.6個百分點達270%；對沖基金的整體淨槓桿率上周上升0.5個百分點達73%。報告補充說，不使用演算法進行交易的選股對沖基金是槓桿水平上升的主要對沖基金類型。但沒有提出系統性對沖基金槓桿率的數字。

NII偏低 Truist調降營收財測

Truist Financial Corp.第1季貸款利潤低於分析師預期，因為該公司被迫在利率維持高點的情況下向客戶支付更多存款，而該銀行也下修今年底前的營收財測。該行應稅淨利息收入(NII)為34.3億元，低於上季水平，未達到分析師對NII平均預期的34.7億元。NII是銀行向貸款支付中賺取的收入減去它們的收入。第1季應稅等值收入總額為48.7億元，低於分析師預期的57.1億元。預計應稅等值收入將從去年的202億元下降約4%至5%。該行之前預計收入將從去年的236億元下降1%至3%。

克羅格艾伯森修改出售協議

克羅格(Kroger)和艾伯森(Albertsons Cos)表示，雙方已經修改了與C&S Wholesale Grocers的最終協議，以出售與其擬議合併相關的資產。兩家公司更新了分拆方案，將擬出售的門市總數增加166家，其中包括579家將被新東家C&S出售並繼續營運的門市。根據修訂後的協議，克羅格還將把Haggen品牌出售給C&S。

不走了 ASML擴大荷蘭規模

荷蘭Eindhoven市發言人以及全球最大電腦晶片設備供應商ASML共同表示，雙方已簽署在荷蘭Eindhoven進行大規模擴張的意向聲明，但協議尚未敲定。在此之前，荷蘭政府上個月宣布斥資27億元改善Eindhoven地區的基礎設施，以防止該公司將重要業務轉移到國外。ASML財務長達森(Roger Dassen)發表聲明表示，「正如我們之前所說，ASML希望將其在荷蘭的核心活動盡可能靠近」鄰近Veldhoven小鎮的現有地點。該鎮是ASML目前總部所在地。

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