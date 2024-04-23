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低收入者違約增 銀行放貸趨嚴

財經新聞組／綜合報導
銀行現在嚴格把關放貸，低收入族群首當其衝。（歐新社）
銀行現在嚴格把關放貸，低收入族群首當其衝。（歐新社）

收入較低的借款人越來越難償還貸款，促使銀行在核放信用卡和汽車貸款時變得更加謹慎。

銀行業者和經濟學家表示，隨著物價上漲擠壓預算，而利率居高不下，越來越多美國人的儲蓄減少。收入低於4.5萬元的家庭財務狀況惡化，與收入較高的家庭的財務韌性形成鮮明對比。

芝加哥Fed行長古爾斯比上周表示，消費者拖欠債務是目前最令人擔憂的經濟數據點之一，「如果消費性貸款的拖欠率開始上升，這通常是情況將變得更糟的先行指標。」

美國合眾銀行消費者業務負責人羅伊(Arijit Roy)表示，首次借款人和低收入借款人的貸款違約率高於收入較高的借款人。

美國商銀財務長博思威克(Alastair Borthwick)在財報電話會議上告訴分析師，信用評分較低的借款人財務狀況捉襟見肘，家庭支出受到利率上升和通貨膨脹的影響。

根據BankRate，Capital One、Old National Bank和First Mortgage Direct等為更多次級貸款客戶提供服務的銀行，信用評分大約在300至600分之間。

根據聯準會1月公布的調查，貸款機構正在收緊貸款標準，包括信用卡和汽車貸款的標準。許多銀行的信用卡標準將變得更加嚴格。

同時，近期的經濟數據強化了聯準會9月前不會降息的預期。借貸成本上升可能會進一步加劇捉襟見肘的借款人的壓力。

穆迪分析公司首席經濟學家贊迪表示，信用卡是最明顯的疲軟領域，而先買後付的違約率也在上升。

美國家庭債務已飆升至歷史新高，美國人的信用卡借貸也增加，去年信用卡餘額首次突破1兆元大關。

但隨著美國人耗盡紓困資金和貸款延期計畫結束，財務緩衝已經萎縮，導致許多消費者過度舉債。

信用評分模型公司VantageScore的數據顯示，2月信用卡、車貸和房貸等貸款類別的整體消費者拖欠率為0.98%。

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