獲利成長萎縮 科技股遭降評

瑞銀全球研究策略師表示，所謂的「六大科技股」的獲利成長趨勢可能在未來幾季「崩潰」，故下修了對大型股公司的評級。

戈盧布(Jonathan Golub)領導的策略師表示，預估由蘋果、亞馬遜 、Alphabet、Meta、微軟和輝達 組成的「六大科技股」每股獲利(EPS)成長，預計將從今年的42.2%下降至2025年第1季的15.5%。

戈盧布表示，「我們將六大股票的評級從『加碼』下修至『中性』，並不是基於估值的擴大或對人工智慧的懷疑。相反，這是對這些股票面臨的困難的比較和周期性力量的承認。」

瑞銀表示，相較之下，其他科技股的表現會更好，預計到2025年第1季每股獲利將成長近26%，而2024年同期預計為11.1%。

被視為科技業和史坦普500指數表現領頭羊的六大科技股將在未來兩周公布上季業績。

債券殖利率 上升、近期美國經濟數據熱於預期、以及聯準會降息前景的不確定性，也讓這些高估值股票承壓。

戈盧布表示：「繼2023年第4季至2024年第3季獲利成長大幅下滑後，大型科技股的獲利預計將迅速恢復正常。」

目前，六大科技股的預期12個月本益比(PE)在21.6-39倍之間，而史指的本益比約為25倍。