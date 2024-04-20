我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國籍無證移民 今年首季均值較去年12月減半

指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

AI股重挫 輝達大跌10% 拖累美股重挫

編譯任中原／綜合外電
人工智慧（AI）概念股拖累19日美股大盤重挫，輝達暴跌10%。（路透）
人工智慧（AI）概念股拖累19日美股大盤重挫，輝達暴跌10%。（路透）

美股19日人工智慧（AI）概念股拖累大盤重挫，輝達暴跌10%，是2020年3月以來最大單日跌幅，市值蒸發逾2千億美元，加上網飛大跌9%，使那斯達克指數大跌2.1%，史坦普500指數也下跌0.9%，主因投資人搶在大型科技股下周公布財報之前大量減碼；一周來美股跌幅為2022年10月來最大的一周。

其他AI概念股連袂重挫，包括超微下跌5.4%，美光下跌4.6%，Meta下跌4.1%，生產伺服器設備的美超微電腦更大跌23%。年初以來表現強勢的股票都遭遇賣壓，只有銀行及能源等防禦型股票走高。

分析師指出，原本「逢跌即買（BTD）」的投資人不再「逢跌即買」；就算買進，也被賣壓淹沒。

投資人也開始認真考慮聯準會（Fed）今年只降息1碼，甚至完全不降息的可能性；以色列對伊朗發動報復性攻擊，也令投資人備感焦慮，都對股市不利。不過賣壓主要來自於下周多家大型科技公司將公布財報，投資人擔心企業獲利成長減緩，因而急於重新布局投資組合。

微軟、字母與Meta都將於下周公布第一季財報，輝達則要等到5月底；雖然市場預期這些科技巨擘的業績仍然良好，但卻面臨去年第四季高基期的壓力。去年第四季輝達、Meta、 微軟、亞馬遜、字母與蘋果的每股盈餘（EPS）比上年同期平均成長68.2%，創新高，瑞銀預估「6大天王」第一季EPS比去年同期成長42.1%。

投資 輝達 降息

上一則

中國財長：有信心與能力達成今年5%經濟成長目標

延伸閱讀

台股19日重挫774點史上最慘 台積電市值蒸發逾兆台幣

台股19日重挫774點史上最慘 台積電市值蒸發逾兆台幣
台股19日重挫774點 史上最慘

台股19日重挫774點 史上最慘
Meta免費AI助理在臉書、IG、Messenger和WhatsApp推出 股價上漲

Meta免費AI助理在臉書、IG、Messenger和WhatsApp推出 股價上漲
鴻海、輝達快攻AI 工廠、智慧製造、電動車3領域進擊

鴻海、輝達快攻AI 工廠、智慧製造、電動車3領域進擊

熱門新聞

美國公債殖利率「曲線倒掛」（長債殖利率低於短債殖利率）已持續76周之久，這種反常走勢一旦逆轉，可能使習於現狀的債券投資人措手不及、蒙受可觀損失。（路透）

美債殖利率「倒掛」何時終結？3情況恐讓市場措手不及

2024-04-17 18:04
調查顯示近三分之一企業願意嘗試每周工作4天。（路透）

每周工作4天漸成潮流 三分之一企業考慮支持

2024-04-14 20:54
超級遊艇時報報導，去年全長超過百呎的新超級遊艇，銷售陡降17%，減為203艘，低於2022年的245艘、以及2021年破紀錄的313艘。 （美聯社）

超級遊艇銷量大跳水 因為這國大亨縮手不買了

2024-04-17 10:54
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48
雷軍18日在抖音開直播，直播持續兩個小時，開播兩分鐘觀看量即破千萬，至直播結束，全場點讚量高達1.8億。（視頻截圖）

造車難賺錢...雷軍稱自己不是高考狀元：人生低谷卡裡沒40億

2024-04-18 20:45
由於輝達和其他陷入困境的科技公司給市場帶來下行壓力，史坦普500指數連續第4個交易日下跌。路透

輝達帶頭下跌 拖累史指和那指連跌4日

2024-04-17 16:53

超人氣

更多 >
長壽專家建議 限制攝取這5種食物

長壽專家建議 限制攝取這5種食物
千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管

千萬別丟 這10種文件與證明必須妥善保管
穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺

穿低胸禮服出席國宴 貝佐斯未婚妻引起激辯 時尚評論者力挺
輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點
千呼萬喚 好市多這款美食將回歸

千呼萬喚 好市多這款美食將回歸