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Fed官員唱鷹調 不排除升息

編譯季晶晶／綜合報導
聯準會（Fed）三位決策官員重申不急著降息，再對市場的降息預期澆冷水，甚至不排除升息的可能性。(美聯社)
聯準會（Fed）三位決策官員重申不急著降息，再對市場的降息預期澆冷水，甚至不排除升息的可能性。(美聯社)

美國聯準會（Fed）三位決策官員重申不急著降息，再對市場的降息預期澆冷水，甚至不排除升息的可能性。

Fed貨幣決策小組「聯邦公開市場操作委員會」（FOMC）二把手─紐約聯準銀行總裁威廉斯18日在華府的活動表示，由於經濟強勁，「我完全沒有降息的迫切感」，「我認為最終…利率必須在某個時間點調降，但這個時機將取決於經濟表現」。

他說，再度升息不是他的基本主張，但「若數據告訴我們需要提高利率才能達成我們的目標，那麼我們顯然會想這麼做」。

今年有決策投票權的亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克，同日在佛州的活動上表示，他對保持耐心、維持利率不變感到自在，但通膨率降至2%目標的速度可能比預期還慢，他認為年底前降息可能不適當。相較下，他之前預期今年會降息1碼。

波斯提克稍後更在另一場活動表示，若通膨下滑進展陷入停滯、甚至開始回升，「我必須對升息保持開放態度」。

今年沒有投票權的明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里則說，Fed必須要對通膨下降更有信心之後，才能降息，而且可能把降息時機延到今年之後，「我們必須觀望，並儘可能保持耐心，直到確信通膨率回落到2%」。

路透訪調的100位經濟學家中，過半數預期Fed要到9月才會開始降息，半數受訪者預估Fed今年將降息兩次。不過，摩根大通總裁品托（Daneil Pinto）認為，由於通膨居高不下，Fed今年可能完全不會降息。

無獨有偶，摩根大通執行長戴蒙本月稍早在給股東的一封信中表示，未來幾年內美國利率可能不降反升，甚至可能竄高到8%以上，主因財政赤字創新高，以及地緣緊張使對抗通膨之路更為複雜。

戴蒙坦承，儘管包括他在內的預測人士，都對美國經濟存有諸多懷疑，但美國經濟仍然堅韌。但他也警告，在全球一片躁動的背景下，包括烏克蘭及中東戰爭，可能加重經濟壓力，並使經濟擴張面臨險境，「金融市場目前所反映的，似乎是軟著陸機率達70%~80%，而我相信機率要低得多」。 戴蒙表示，摩根大通針對利率動向準備了多種腳本，最低到2%，最高達8%以上。

降息 利率 摩根大通

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