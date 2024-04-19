美施壓 墨與中車廠保持距離

比亞迪電動車雖聲稱只在墨西哥銷售，美國仍施壓墨西哥不得提供激勵措施。（路透）

三名知情墨西哥 官員表示，在美國施壓下，墨西哥聯邦政府將拒絕為電動車 生產投資提供低成本公共土地或減稅等激勵措施，與中國汽車製造商保持一定距離。

消息人士透露，墨西哥高級官員與中國汽車製造商的最後一次會面是在1月，對象是比亞迪公司高層。比亞迪公司是全球銷量最大的電動車製造商之一。

不願透露姓名的消息人士表示，在會議上，墨西哥官員明確表示不會再像過去向汽車製造商提供的激勵措施，官員將暫停未來與中國汽車製造商的任何會議。

白宮發言人表示，美國總統拜登不會讓中國汽車製造商傾銷的車輛對國家安全構成威脅。

目前約有20家中國汽車製造商在墨西哥銷售汽車，但尚未在該國設立工廠。中國汽車約占墨西哥品牌汽車總數的三分之一。

消息人士將此舉歸因於美國政府的壓力，特別是來自美國貿易代表辦公室(USTR)，要求中國汽車製造商不得進入根據北美自由貿易協定(NAFTA)建立的自由貿易區。

USTR官員表示，美墨加協定(USMCA)並不是為了「為中國和其他可能尋求未經許可就進入市場且不支付關稅 的國家提供後門」。

美國汽車業、工會和政界日益擔憂，認為比亞迪、上汽、吉利、奇瑞和江淮等中國汽車製造商打算利用墨西哥作為後門，在美國銷售廉價電動車而不支付高達27.5%的關稅。

美國貿易代表戴琪17日表示，美國必須採取果斷行動，保護電動車免受中國補貼的競爭。

墨西哥正成為世界兩大經濟體和汽車市場交戰熱區。中國汽車製造商可以透過在墨西哥設廠來規避美國關稅，只要符合當地生產汽車數量的規定。

為了避免美國關稅，商品必須具有一定比例的當地組裝和零件，具體比例取決於產品和產業。以汽車為例，至少75%的核心汽車零件如引擎或變速箱，必須出自北美地區。

儘管面臨種種阻力，比亞迪等中國汽車製造商仍在尋求在墨西哥紮根。2月底，比亞迪堅稱墨西哥任何工廠都將服務當地市場，而不是銷往美國。