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美光傳將獲美國61億美元晶片補助金 最快下周宣布

編譯葉亭均／綜合外電
彭博報導，美光（Micron）可望獲得美國商務部提供逾60億美元補助金。(路透)
彭博報導，美光（Micron）可望獲得美國商務部提供逾60億美元補助金。(路透)

美國記憶體晶片大廠美光（Micron）可望獲得美國商務部提供61億美元補助金，為在美設廠的計畫提供資金。這將是繼英特爾、台積電與三星獲得半導體補助金後，最新一樁補貼案。

彭博資訊引述知情人士報導，美光的這筆獎勵金尚未底定，最快可望在下周宣布。目前不清楚美光在爭取到直接補貼金後，是否計劃透過2022晶片與科學法取得貸款

美光正在紐約州和總部所在地的愛達荷州設廠。若美國政府宣布初步的補貼協議，美光將進入數個月的盡職調查，接著依建設案達到的門檻分批取得補助金。

彭博說美光、美國商務部和白宮都不願置評。

美國晶片法案提撥390億美元半導體直接補助金，以及價值750億美元的貸款和貸款擔保，以便振興美國晶片製造，逆轉數十年來晶片製造轉移到亞洲的趨勢。

迄今，美國官方已公布六件初步的獎勵計畫，包括發給以成熟製程製造晶片的三家公司，以及分配給英特爾85億美元、台積電66億美元、三星電子64億美元。

商務部長雷蒙多曾表示，計劃把大約280億美元補助金提供給先進製程的半導體業者。

美光已承諾在紐約州設立多達四座工廠、以及在愛達荷州再設立一座廠。不過，美光執行長羅梅塔上月表示，這些計畫需要美光能夠取得足夠的晶片補助、投資租稅優惠與地方補貼，才能應付與在海外擴張不同的成本。美光目前也推動在中國大陸、印度與日本的設廠計畫。

雷蒙多說過，商務部將優先把資金提供給會在2030年前投產的設廠計畫。美光在近期的聯邦文件中表示，規劃的四座紐約廠中，有兩座會符合這樣的目標，至於另外兩座要到2041年才會投入營運。知情人士說，這代表美光取得的補助金可能只會支應紐約州的頭兩座廠。

晶片 商務部 貸款

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