雖遭波音拖累 聯航業績仍佳

雖然因飛機製造商波音公司的安全危機而損失了2億元，但受第2季樂觀獲利預期和第1季強勁的業績推動，聯合航空股價上漲17.45%。

該航空公司的財測顯示，隨著企業支出增加，旅遊需求將強勁。

Third Bridge分析師麥克納利(Peter McNally)在報告中表示：「聯航公布的第1季業績顯示，在1月波音737 MAX-9停飛後，人們的預期大幅降低。 」

波音公司的主要客戶聯航將新機交機量預期下修了25%，因為該飛機製造商在安全危機中努力面對生產和認證延誤的問題。

麥克納利表示，從營運角度來看，聯航機隊的其餘部分表現良好，機票票價也向上調整，部分原因是運力下降。

根據LSEG的數據，該航空公司預計本季調整後獲利在每股3.75至4.25元間，而分析師平均預期為3.76元。

花旗分析師特倫特在報告中表示：「總體而言，這些結果和財測至少可以緩解我們所描述的聯航股票超賣狀況。」同時重申對該公司股票的「買入」評級。

聯航股票的本益比為4.2倍，而產業中位數為7.4倍。

該公司第1季每股虧損15美分，而預期為每股虧損57分。