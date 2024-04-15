Fed明年利率升到6.5%？瑞銀警告存在真實風險

華爾街大銀行正在思考貨幣緊縮周期還沒結束的可能性。圖為聯準會主席鮑爾記者會的電視畫面。(路透)

瑞銀（UBS）策略師表示，美國經濟成長強勁加上通膨頑固，提高了聯準會 （Fed）升息而非降息 的可能性，明年利率最高可能升至6.5%。

雖然瑞銀的基線情節是今年降息兩次，但認為通膨無法達到聯準會目標的可能性愈來愈大，這將刺激貨幣政策轉向升息，並引發股、債市場遭到大幅拋售。

瑞銀策略師群在報告中表示：「如果擴張維持韌性，通膨率停滯在2.5%或更高，那麼聯準會在明年初前再度恢復升息的真實風險是存在的，明年中前達到6.5%的聯邦資金利率。」

這樣的預測顯示華爾街大銀行正逐漸接受貨幣緊縮周期還沒結束的可能性。瑞銀已經把聯準會今年降息幅度的預測，從275個基點調降至僅50基點（2碼）。目前聯準會設定的基準利率為5.25%至5.5%。

瑞銀策略師表示，若經濟「不著陸」引發進一步升息，會導致美國公債殖利率 曲線趨平，基準殖利率會大幅升高，股市大跌10%至15%。

美國在上周公布高於預期的通膨數據，本周一（15日）公布的零售銷售數據也高於預期。一連串火熱的經濟數據，點燃市場擔心通膨正日益根深蒂固的疑慮。交易人士對聯準會降息的預測已縮小至12月前降息41個基點，遠低於年初時預測的降息150個基點。

瑞銀策略師們表示：「投資人對經濟過熱的擔憂處於早期階段。在高通膨情境下，我們預期公債將遭到拋售，信用利差將擴大，股市本益比可能大幅下降」。