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調查：本周是賣房最佳時機點

財經新聞組／綜合報導
調查顯示本周是全美最佳賣房時機。（路透）
調查顯示本周是全美最佳賣房時機。（路透）

如果想在美國出售房屋，何時最適合投放市場並獲得最優惠的價格？答案就是現在。

具體來說，根據Realtor.com的最新報告，4月14日至20日這一周是全美出售房屋的最佳時間。透過綜合考慮各種因素，包括過去的價格模式、庫存量和買家活動，研究人員表示，這個早春的最佳時機是理想的出手時機。

Realtor.com首席經濟學家海爾(Danielle Hale)表示：「最好的一周已經到來，從現在到夏季，情況仍將對賣家有利。」

這些利多因素包括4月中旬的房價高於平均水平，比典型單周高1%，比年初高10.4%。與全美中位價比較，房價比也平均每周高出7400元，比2024年初高出3.4萬元。

市場需求也很高，4月中旬掛牌的看房量比平常增加了22.8%。黃金周的銷售速度也加快了17%。

4月中旬的降價幅度也比正常情況少了近四分之一，這代表賣家在每年這個時候通常比較占上風。

當然，高利率使房市變得更加複雜。頑固的通膨數據代表了聯準會延後降息，也意味著房貸利率將暫時維持在高位。

根據金融資訊網站Bankrate.com的數據，目前30年期固定房貸平均利率約為 7%。這會影響購屋族的負擔能力，也給潛在買家澆了一頭冷水。

對賣家來說，明智之舉是在春季搶先一步。海爾表示，進入5月和6月「將看到越來越多房源進入市場，競爭也會更加激烈」。「今年初時有大量買家，但隨著他們找到中意物件，這些數字就會下降。」

雖然統計數據是「全美」4月14日至20日是理想的銷售周，但這只是一個綜合數據。事實上，所有的房地產都是本地的，這意味著應該深入了解自己的市場狀況。

例如，在紐約和洛杉磯，最佳上市時間實際上從3月下旬開始。但在孟菲斯和印第安納波利斯等其他城市，理想的時期要到5月才會開始。

一般來說，賣家現在應該受到價格的鼓舞。根據NAR的數據，2月成屋的中位數銷售價格為38萬4500元，較去年同期上漲5.7%。

利率 房價 降息

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