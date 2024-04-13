資遣費+FDIC 花旗獲利下降

花旗集團第1季獲利下降，主因為失業員工支付更多遣散費，並預留資金補充政府存款保險 基金。

該銀行截至3月31日當季淨利降至34億元，合每股1.58元。相較之下，去年同期為46億元和每股2.19元。

執行長佛雷澤(Jane Fraser)在財報聲明中表示：「上個月是我們9月宣布的組織簡化工作的結束。」「結果是一個更乾淨、更簡單的管理結構，完全符合並促進我們的策略。」

該銀行還向聯邦存款保險公司(FDIC)基金支付2.51億元；FDIC的準備金去年因三家地區銀行倒閉而耗盡。

第1季營收下降2%至211億元。預計2024年營收將在800至810億元之間，比2023年的785億元高出約1.8%至3%。

花旗服務和銀行部門的業績表現優異。為全球大型企業提供現金管理、清算和支付服務的業務收入成長8%，達到48億元；其中證券服務收入成長18%，達到13億元。

同時，資本市場和投資 銀行費用的復甦推動銀行收入激增49%至17億元。企業貸款 成長34%。

交易部門是痛點。受固定收益和貨幣的拖累，交易收入下降7%至54億元。

財富管理收入下降4%，至17億元。

雖然花旗的消費者銀行部門收入成長，但它也提撥更多資金，以彌補客戶拖欠貸款的潛在損失。