我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

伊朗恐動用逾百無人機和數十枚飛彈攻以 美派2驅逐艦就位

資遣費+FDIC 花旗獲利下降

財經新聞組／綜合報導

花旗集團第1季獲利下降，主因為失業員工支付更多遣散費，並預留資金補充政府存款保險基金。

該銀行截至3月31日當季淨利降至34億元，合每股1.58元。相較之下，去年同期為46億元和每股2.19元。

執行長佛雷澤(Jane Fraser)在財報聲明中表示：「上個月是我們9月宣布的組織簡化工作的結束。」「結果是一個更乾淨、更簡單的管理結構，完全符合並促進我們的策略。」

該銀行還向聯邦存款保險公司(FDIC)基金支付2.51億元；FDIC的準備金去年因三家地區銀行倒閉而耗盡。

第1季營收下降2%至211億元。預計2024年營收將在800至810億元之間，比2023年的785億元高出約1.8%至3%。

花旗服務和銀行部門的業績表現優異。為全球大型企業提供現金管理、清算和支付服務的業務收入成長8%，達到48億元；其中證券服務收入成長18%，達到13億元。

同時，資本市場和投資銀行費用的復甦推動銀行收入激增49%至17億元。企業貸款成長34%。

交易部門是痛點。受固定收益和貨幣的拖累，交易收入下降7%至54億元。

財富管理收入下降4%，至17億元。

雖然花旗的消費者銀行部門收入成長，但它也提撥更多資金，以彌補客戶拖欠貸款的潛在損失。

貸款 保險 投資

上一則

美英削減俄羅斯收入來源 限制鋁銅鎳交易

下一則

中東戰雲密布 油金齊漲

延伸閱讀

美銀：金價Q4上看2500元

美銀：金價Q4上看2500元
金價創新高不停歇 美銀花旗估黃金這時間衝上2,500美元

金價創新高不停歇 美銀花旗估黃金這時間衝上2,500美元
花旗：可可、咖啡可能再漲價

花旗：可可、咖啡可能再漲價
花旗：42%能源業客戶缺氣候轉型計畫

花旗：42%能源業客戶缺氣候轉型計畫

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
阿里巴巴集團創辦人馬雲。（路透）

馬雲內部發聲：互聯網行業三年足以天翻地覆 一切才剛開始

2024-04-09 22:25
美國股市最近挫跌，已使史坦普500指數眼看就要跌破一條重要上升趨勢線，是五個月來首見，顯示美股這波漲勢已走到「撐不住就塌陷」的關鍵時刻。（路透）

史坦普500這價位失守恐兵敗山倒 分析師：美股面臨關鍵時刻

2024-04-12 06:55
美國聯準會（Fed）主席鮑爾。路透

美通膨連3月超熱 分析師：別指望Fed今年降息了

2024-04-10 11:30
Towa的壓縮成型（compression molding）設備。(路透)

AI用記憶晶片HBM 3大廠都靠它 Towa股價1年飆翻390%

2024-04-08 00:43
美國3月就業報告意外的強，強化聯準會（Fed）不急於降利率的展望，但美股5日開盤仍走高，顯示平均時薪數據令投資人安心。(路透)

就業報告超猛為何美股還開高？因這項數據是大亮點

2024-04-05 13:26

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚