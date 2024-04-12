馬斯克xAI擬籌多達40億美元 競爭對手OpenAI獲女股神投資

馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI正在積極募資，以迎戰OpenAI等對手。 （路透）

彭博資訊報導，特斯拉執行長馬斯克成立的人工智慧（AI ）新創公司xAI正在籌措更多資金，籌資資料顯示，xAI希望籌措30億~40億美元，估值上看180億美元。另外，「女股神」伍德（Cathie Wood）執掌的方舟投資 管理公司已投資入股OpenAI 。

一位收到xAI募資資料的潛在投資人透露，矽谷的創投圈已在傳閱這份約20頁的邀請投資文件，與馬斯克親近的人士也各自以自己的人脈探詢投資意願。知情人士說，募資正在進行，條件與金額都仍有可能改變。

這份文件特別凸顯幾個賣點，包括馬斯克經營特斯拉與太空事業SpaceX的優良紀錄，指出並強調xAI能運用馬斯克旗下社群平台X的高品質數據進行訓練。xAI希望在AI聊天機器人領域與OpenAI等資金充沛的企業相競爭，AI聊天機器人是靠大型語言模型（LLM）驅動，而創建LLM的關鍵正是能取得數據。

此外，伍德的方舟投資管理公司宣布，截至4月10日，旗下規模5,400萬美元的方舟創投基金（Ark Venture Fund）已投資OpenAI。

方舟投資委員會成員溫頓表示，在這檔2022年9月成立的封閉型創投基金中，OpenAI約占投資組合的4%，OpenAI同業Anthropic占比則約為5%，其他持股還包括馬斯克的SpaceX、Epic遊戲公司、生技業者Freenome、藥品開發商Relation Therapeutics等。

OpenAI已籌得巨額資金，包括來自微軟的130億美元。該公司准許員工透過要約收購的方式售股，使OpenAI估值達860億美元。