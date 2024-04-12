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從實習生做到執行長 美企業女強人入選台積電董事候選名單

編譯梁采蘩／即時報導
伯恩斯除了是美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，也是美國企業界知名女強人。2009年，她被任命為全錄公司執行長，成為第一位領導財星全球500大企業的非裔女性。（路透）
伯恩斯除了是美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，也是美國企業界知名女強人。2009年，她被任命為全錄公司執行長，成為第一位領導財星全球500大企業的非裔女性。（路透）

台積電公布下屆董事候選人名單，包括兩名外籍女獨董，其中一人來頭不小。烏蘇拉．伯恩斯（Ursula Burns）除了是美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席，也是美國企業界知名女強人。2009年，伯恩斯被任命為全錄公司（Xerox）執行長，成為第一位領導財星全球500大企業的非裔女性。

現年65歲的伯恩斯出身單親家庭，在曼哈頓貧民區長大，同年代女性多選擇護士、老師等穩定的傳統職業，她卻對數字和工程情有獨鍾。

高中畢業後，伯恩斯進入布魯克林理工學院（現紐約大學坦登工程學院）就讀，1980年取得機械工程學士學位，同年夏天申請到全錄的實習工程師工作，讓她得到寶貴的經驗與實際收入，藉此在哥倫比亞大學繼續攻讀機械工程研究所。隔年她便完成學業正式獲聘，在全錄一待就是30幾年。

一路從產品研發、董事特助、行銷、副總裁做到執行長，她的成功秘訣除了腳踏實地，還有勇敢與自信。她曾受訪談到母親給她的三個建議：一是「有機會表達時就應該開口，把意見發揚光大」；二是「別讓環境決定你的命運」；三是「離開任何一個地方，都要比當初進去時更有長進」。

2009年至2016年，擔任全錄執行長之餘，伯恩斯還負責歐巴馬政府旗下推廣科學、科技、工程和數學（STEM）的計畫，鼓勵更多像她一樣的女性和弱勢族群追求理工專業知識，2014年她被富比世評為全球最有權勢女性第22位。

富比世 台積電 商務部

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